पीएम मोदी करेंगे भिलाई की बेटी का सम्मान, उमा बारले ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में लाया सर्वाधिक अंक

2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन नई दिल्ली में उमा बारले को चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

WOMEN INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
उमा बारले ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में लाया सर्वाधिक अंक (ETV Bharat)
Published : September 29, 2025 at 9:03 AM IST

Published : September 29, 2025 at 9:03 AM IST

भिलाई: भिलाई की बेटी उमा बारले की सफलता पर खुद पीएम मोदी उसका सम्मान करने वाले हैं. उमा बारले ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में सर्वाधिक अंक लाकर पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है. उमा की सफलता पर भिलाई महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक भी काफी खुश हैं. 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उमा बारले को नई दिल्ली में ये सम्मान मिलने वाला है. नई दिल्ली में उमा बारले को चौथे कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी खुद सम्मानित करेंगे.

भिलाई की बेटी को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी: 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में चौथे कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है. दीक्षांत समारोह में टॉपर छात्रों को सम्मानित किया जाए. उमा बारले को भी इस मौके पर सम्मानित किया जाना है. उमा बारले ने भिलाई की महिला आईटीआई से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेट्रीयल असिस्टेंट हिंदी ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उमा बारले ने ऑल इंडिया टेस्ट में 600 में से 594 अंक हासिल कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है. जिसके बाद कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा घोषित चौथे दीक्षांत समारोह हेतु उमा बारले का चयन किया गया है.

ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में लाया सर्वाधिक अंक: उमा बारले ने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी. उमा की इस उपलब्धि पर भिलाई महिला आईटीआई संस्थान में भी खुशी का माहौल है. उमा को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षण अधिकारी और टीचर सभी उमा की सफलता पर खुश हैं. उमा बारले को ट्रेनिंग देने वाली भावना परते ने कहा कि देश भर के हजारों बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे. जिसमें उमा ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं. आईटीआई के प्राचार्य टी के सतपुते ने बताया कि उनके संस्थान में स्किल्ड प्रशिक्षक हैं जो बच्चों के कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं.

पीएम मोदी करेंगे भिलाई की बेटी का सम्मान (ETV Bharat)

मैं स्टेनो की छात्रा थी. मेरे अंदर जुनून था कि मुझे अच्छे नंबरों के साथ स्टेनो की परीक्षा पास करनी है. मेरी मेहनत रंग लाई. मेरी सफलता पर पीएम मोदी जी ने भी बधाई दी है. ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में सफलता हासिल करने पर 2 अक्टूबर को मुझे ये सम्मान मिलेगा: उमा बारले, भिलाई के महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की छात्रा

हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी छात्रा ने नेशनल लेवल पर टॉप किया है. इस परीक्षा में उसने भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है. सबसे अच्छा रिजल्ट हमारी संस्था और उमा बारले का रहा. ये हमेशा से लगनशील छात्रा रही. हमें पूरी उम्मीद थी की ये अपने फील्ड में हमेशा सफलता के झंडे गाड़ेगी: भावना परते, प्रशिक्षण अधिकारी

बड़े सम्मान की बात है कि हमारे संस्था की होनहार छात्रा उमा बारले को पीएम मोदी सम्मानित करने वाले हैं. हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने छात्रों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देकर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाएं: टी के सतपुते, प्राचार्य

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना: आपको बता दें कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कौशल पुरस्कारों की शुरुआत की गई है. इसका मकसद है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना लाना और छात्रों के स्किल को निखारना है.

WOMEN INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE
उमा बारले ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में लाया सर्वाधिक अंक (ETV Bharat)
