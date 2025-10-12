ETV Bharat / state

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

मंदिरों के शिखर पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : October 12, 2025 at 10:16 PM IST

अयोध्या: राम मंदिर के 201 फिट ऊंचे शिखर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंचालक मोहन भागवत ध्वजारोहण करेंगे. त्रिकोण आकृति में केसरिया रंग के 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबे ध्वज में कोविदार वृक्ष, सूर्य और ॐ के चिन्ह होंगे. शनिवार की देर शाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया. मंदिर के काम पूरे होने पर ध्वाजारोहण: इस दौरान मुख्य रूप से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, महासचिव चंपतराय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास, व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव सहित अन्य ट्रस्टी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि ध्वजारोहण मंदिर के कार्य का पूर्ण होने का चिन्ह है. पांच दिनों तक होगा पूजा-पाठ: हिंदी तिथि के अनुसार विवाह पंचमी तिथि पड़ रही है. इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता के साथ मंगल विवाह संपन्न हुआ. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर संघचालक मोहन भागवत के हाथों ध्वजारोहण होगा. इस कार्यक्रम के लिए 5 दिन तक पूजा विधान चलेगा. जिसमें भगवान श्री रामलला और राजा राम परिवार के साथ विराजमान हुए हैं. ध्वजारोहण मंदिर के कार्य का पूर्ण होने का चिन्ह है. (Photo Credit: ETV Bharat)