आपदा के जख्मों पर मरहम लगाएंगे पीएम मोदी? आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे

आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पीएम मोदी करेंगे हवाई सर्वे ( PIC CREDIT: PTI FILE PHOTO )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 8, 2025 at 3:43 PM IST | Updated : September 8, 2025 at 4:12 PM IST 5 Min Read

धर्मशाला: हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ है. बारिश के कारण 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता है. इस दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है. प्रदेश सरकार मदद के लिए केंद्र से आस लगाए बैठी है. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी नौ सितंबर को आपदा से जूझ रहे हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के अलावा कांगड़ा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी का हेलिकॉप्टर 11: 15 गग्गल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा. यहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करदी गई है. एसपीजी की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है. जयराम ठाकुर (ETV Bharat) राहत पैकेज की करेंगे मांग पीएम मोदी गग्गल एयरपोर्ट पर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सांसद, पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से आपदा का फीडबैक लेकर उसकी समीक्षा करेंगे. वहीं, जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के लिए रवाना होते समय दोपहर 3 बजे पीएम आपदा प्रभावित चंबा, मंडी और कुल्लू जिले का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. प्रदेश सरकार ने पीएम से होने वाली इस बैठक के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. सीएम सुक्खू भी आज शाम कांगड़ा पहुंच जाएंगे. बैठक में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंपने के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू पीएम से राहत पैकेज और हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग करेंगे. मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र सरकार से लगातार विशेष राहत पैकेज देने की मांग कर रहे हैं. मानसून सत्र में सीएम सुक्खू राज्य में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित किया है. आपदा को लेकर पीएम को दी जाएगी प्रजेंटेशन सीएम सुक्खू ने कहा कि 'पीएम मोदी हिमाचल का सर्वे करेंगे. पीएम मोदी को हम आपदा से हुए नुकसान की प्रेजेंटशन देंगे. पीएम मोदी के दौरे से कुछ न कुछ उम्मीद रहती है. हमें स्पेशल रिलीफ की आशा है. हम कई बार रिलीफ पैकेज की मांग कर चुके हैं. पांच हजार करोड़ तक का अभी अनुमान हैं. ये आंकड़ा बढ़ सकता है. कई सड़कें टूटी हुई हैं. पेयजल योजनाएं बाधित हैं. पावर प्रोजेक्ट डूब चुके हैं. इसके लिए काफी पैसा और समय लगेगा. पीएम मोदी से हम निवेदन करेंगे कि फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव किया जाए. इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है. वहीं, हम वित्त आयोग के सामने भी अपनी मांग रखेंगे.'

धर्मशाला पहुंचे जयराम ठाकुर वहीं, पीएम मोदी के दौरे को लेकर धर्मशाला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय भीषण आपदा से जूझ रहा है. लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य के लगभग हर जिले में नुकसान हुआ है. सड़क मार्ग बंद हैं, होटल और पर्यटन उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जबकि सेब की अर्थव्यवस्था, जो 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की है, बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसी हालात का आकलन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं. पीएम प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और मौके पर स्थिति का जायजा लेंगे. विपक्ष की ओर से भी इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग का समर्थन किया गया है. विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने भी यह प्रस्ताव रखा था कि हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए. SDRF को मिली 5 हजार करोड़ से अधिक की मदद जयराम ठाकुर ने कहा कि 'अब तक हिमाचल को SDRF और केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है, लेकिन बार-बार आने वाली आपदाएं लंबे समय की रणनीति की मांग करती हैं. विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ मानवीय लापरवाही से जुड़ा “मैन-मेड डिजास्टर” भी मान रहे हैं. प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल प्रदेश के दुख को साझा करने वाला कदम है, बल्कि आने वाले समय में पुनर्निर्माण और बचाव कार्यों के लिए केंद्र से और मदद मिलने की उम्मीद भी बढ़ाता है.' 366 लोगों की हो चुकी है मौत बता दें कि राज्य सरकार को आपदा से उबरने के लिए राहत राशि की जरूरत है. प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं, उन्हें 7.70 लाख रुपये दिए जाएंगे. अब तक भारी बरसात और प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश में 4080.97 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. प्रदेश में 366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 426 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. 41 लोग लापता हैं। हिमाचल में जगह-जगह बाढ़ और भूस्खलन से 478 पक्के घर और 716 कच्चे भवन ध्वस्त हुए हैं. ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार की हायर पे ग्रेड वाली अधिसूचना से कड़वा हुआ OPS का स्वाद, अब विरोध के बाद सीएम ने दिए सुख के संकेत

