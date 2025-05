ETV Bharat / state

पीएम मोदी ने किया पुनर्विकसित भिलाई स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन, केन्द्रीय राज्यमंत्री हुए शामिल

केन्द्रीय राज्यमंत्री हुए शामिल ( ETV Bharat )

Published : May 22, 2025 at 5:34 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:47 PM IST

भिलाई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीकानेर में 26 हजार करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया. इसमें 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी शामिल रहा. भिलाई रेलवे स्टेशन: स्टेशन परिसर में स्थानीय रेल प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजित किया. मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय राज्यमंत्री और बिलासपुर के सांसद तोखन साहू ने शिरकत की. वहीं मंच पर भाजपा के विधायक सहित आसपास के लोग भी मौजूद रहे. रेलवे के प्रधान कार्मिक अधिकारी आरके अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे. केन्द्रीय राज्यमंत्री हुए शामिल (ETV Bharat) विधायक ने की तारीफ (ETV Bharat) अमृत भारत योजना: छत्तीसगढ़ में भिलाई सहित उरकुरा, अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर और डोंगरगढ़ स्टेशन का उद्घाटन हुआ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक 11 बजकर 55 मिनट पर अमृत भारत योजना के तहत बने स्टेशनों का उद्घाटन किया. एलईडी स्क्रीन पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भिलाई के आयोजन में देखने की सुविधा उपलब्ध रही. मंच पर विराजमान केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू समेत अन्य अतिथियों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया.

