बिहार चुनाव से पहले 62,000 करोड़ की सौगात, 5 लाख युवाओं को ₹1000 मासिक भत्ता, NIT पटना के नए कैंपस का उद्घाटन
केंद्र की सरकार ने बिहार के युवाओं के लिए पिटारा खोला दिया है. चुनाव से पहले 62000 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी. पढ़ें खबर-
Published : October 4, 2025 at 11:32 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 11:42 AM IST
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है. चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं. वर्चुअल माध्यम से पीएम बिहार के युवाओं से संवाद कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी कर रहे हैं.
आईआईटी बिहटा और एनआईटी पटना का समर्पण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के युवाओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने आईआईटी बिहटा और एनआईटी पटना परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया. साथ ही, 5जी प्रयोगशाला की स्थापना भी की जाएगी, जो तकनीकी क्षेत्र में बिहार की स्थिति को मजबूत करेगी.
पीएम सेतु योजना, स्किल डेवलपमेंट पर जोर: केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की है, जिसके तहत देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई को “हब एंड स्पोक” मॉडल में उन्नत किया जाएगा. इनमें आधुनिक उपकरण, डिजिटल शिक्षण, और इनोवेशन केंद्र शामिल होंगे. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों से लैस कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है.
वोकेशनल स्किल लैब की स्थापना: युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रदान करने के लिए 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 1,200 वोकेशनल स्किल लैब स्थापित किए जाएंगे. ये प्रयोगशालाएं छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाएंगी.
बिहार के युवाओं को ब्याज रहित ऋण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “नवोत्तरी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना” की शुरुआत कर रहे हैं. इसके तहत करीब 5 लाख स्नातक युवाओं को दो साल तक 1,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही, उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण भी प्रदान किया जाएगा.
बिहार में युवा आयोग का गठन: बिहार में 18-45 वर्ष के युवाओं के लिए एक संवैधानिक युवा आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग का उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को योजनाओं से जोड़ना है. बिहार सरकार ने पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और पीएम मोदी इसे औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाएंगे.
कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना: बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, जिसमें उद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल होंगे. इसके अलावा, पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी (मधेपुरा), जयप्रकाश विश्वविद्यालय (छपरा), और नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं, होस्टल, और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इन योजनाओं पर करीब 160 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र: बिहार सरकार द्वारा लगभग 4,000 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे. यह कदम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्धता: भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और इसके युवाओं की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनका मानना है कि बिहार का विकास देश के विकास के लिए आवश्यक है. इसलिए बिहार को करोड़ों रुपये की योजनाओं का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और यहां के युवाओं की चिंता करते हैं. पीएम का मानना है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. इस क्रम में बिहार को करोड़ों रुपये की योजनाओं का सौगात दिया जा रहा है, खास करके प्रधानमंत्री ने युवाओं की चिंता की है."-अरविंद सिंह, भाजपा प्रवक्ता
