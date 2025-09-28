दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय का बदलने जा रहा है पता, पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन
साल 2023 में इस कार्यालय का भूमि पूजन किया गया था. इसमें 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी तैयार किया गया है.
Published : September 28, 2025 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यालय का पता बदलने जा रहा है. अब यह कार्यालय 14 पंत मार्ग से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पॉकेट 5 पर शिफ्ट हो रहा है. इसके पीछे की वजह है कि भाजपा दिल्ली प्रदेश का भव्य कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पॉकेट 5 पर बनकर तैयार हुआ है. यह पांच मंजिला कार्यालय कई सुविधाओं के साथ लैस है. दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 9 जून, 2023 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय का भूमि पूजन किया था. जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमारे कार्यालय का उद्घाटन करेंगे वह पल एक ऐतिहासिक पल होगा. वर्ष छह अप्रैल 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो दिल्ली में भाजपा का पहला कार्यालय अजमेरी गेट क्षेत्र में खुला था. यहां एक फ्लैट में कार्यालय की शुरुआत हुई थी. वहीं 1993 में जब दिल्ली में फिर से विधानसभा बहाल हुई तो भाजपा की सरकार बनी तो 14 पंत मार्ग स्थित कार्यालय इस पल का भी साक्षी बना.
नए कार्यालय के बेसमेंट में वाहन पार्किंग की सुविधा है. ग्राउंड फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन रूम और कैंटीन के लिए जगह है. वहीं पहली मंजिल पर 300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तैयार किया गया है. दूसरी मंजिल पर पार्टी के विभिन्न मोर्चा, प्रकोष्ठ और कर्मचारियों के लिए कमरे होंगे और तीसरी मंजिल पर प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश मंत्री के कार्यालय होंगे. चौथी मंजिल पर दूसरे राज्यों से आने वाले नेताओं के लिए कमरा होगा और पांचवीं मंजिल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रदेश संगठन महामंत्री का कार्यालय होगा.
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आभारी हैं कि, उनके संगठन को सशक्त करने की दूरदर्शी योजना के पार्टी के कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य तय हुआ. इस कार्यालय का जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे.
