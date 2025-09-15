ETV Bharat / state

5 बजकर 10 मिनट पर दानापुर से खुलेगी वंदे भारत, पूर्णिया से पीएम मोदी बिहार को देंगे 3 ट्रेनों की सौगात

खगड़िया: 15 सितंबर को कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया युग शुरू होने जा रहा है. जोगबनी से दानापुर के बीच पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा. यह हाईस्पीड और आधुनिक ट्रेन पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर राजधानी पटना के दानापुर तक दौड़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे. खगड़िया से दानापुर तक 4 घंटे 17 मिनट का सफर: वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में छह दिन होगा. मंगलवार को दानापुर से और बुधवार को जोगबनी से यह ट्रेन नहीं चलेगी. जोगबनी से सुबह 3:25 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए सुबह 11:30 बजे दानापुर पहुंचेगी. खास बात यह है कि खगड़िया से दानापुर तक का सफर, जो पहले 8 घंटे से अधिक समय लेता था, अब मात्र 4 घंटे 17 मिनट में पूरा होगा. इससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी. 4 घंटे 17 मिनट में खगड़िया से दानापुर (ETV Bharat) इंतजार खत्म! बिहार को मिलेगी 3 ट्रेनें : पूर्णिया से पीएम मोदी आज बिहार को तीन ट्रेनों की सौगात देंगे. दानापुर-जोगबनी के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी. यह ट्रेन शाम 5 बजकर 10 मिनट पर दानापुर से चलेगी और पूर्णिया-सहरसा होते हुए रात 1 बजकर 20 मिनट पर जोगबनी पहुंचेगी. इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन, जो जोगबनी से इरोड के लिए चलेगी. तीसरी ट्रेन कटिहार सिलीगुड़ी की भी शुरुआत होगी.