5 बजकर 10 मिनट पर दानापुर से खुलेगी वंदे भारत, पूर्णिया से पीएम मोदी बिहार को देंगे 3 ट्रेनों की सौगात

पीएम मोदी आज बिहार को 36 हजार करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें तीन ट्रेनें भी शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर.

PM Modi Bihar Visit
वंदे भारत एक्सप्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 9:38 AM IST

3 Min Read
खगड़िया: 15 सितंबर को कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया युग शुरू होने जा रहा है. जोगबनी से दानापुर के बीच पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा. यह हाईस्पीड और आधुनिक ट्रेन पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर राजधानी पटना के दानापुर तक दौड़ेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे.

खगड़िया से दानापुर तक 4 घंटे 17 मिनट का सफर: वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन सप्ताह में छह दिन होगा. मंगलवार को दानापुर से और बुधवार को जोगबनी से यह ट्रेन नहीं चलेगी. जोगबनी से सुबह 3:25 बजे रवाना होने वाली यह ट्रेन फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, बनमनखी, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए सुबह 11:30 बजे दानापुर पहुंचेगी. खास बात यह है कि खगड़िया से दानापुर तक का सफर, जो पहले 8 घंटे से अधिक समय लेता था, अब मात्र 4 घंटे 17 मिनट में पूरा होगा. इससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी.

PM Modi Bihar Visit
4 घंटे 17 मिनट में खगड़िया से दानापुर (ETV Bharat)

इंतजार खत्म! बिहार को मिलेगी 3 ट्रेनें : पूर्णिया से पीएम मोदी आज बिहार को तीन ट्रेनों की सौगात देंगे. दानापुर-जोगबनी के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी. यह ट्रेन शाम 5 बजकर 10 मिनट पर दानापुर से चलेगी और पूर्णिया-सहरसा होते हुए रात 1 बजकर 20 मिनट पर जोगबनी पहुंचेगी. इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन, जो जोगबनी से इरोड के लिए चलेगी. तीसरी ट्रेन कटिहार सिलीगुड़ी की भी शुरुआत होगी.

PM Modi Bihar Visit
इंतजार खत्म! बिहार को मिलेगी 3 ट्रेनें (ETV Bharat)

आधुनिक सुविधाओं से लैस है वंदे भारत: वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है. इस ट्रेन में आरामदायक सीटें, आधुनिक कोच, और हाईस्पीड यात्रा का अनुभव यात्रियों को मिलेगा. सहरसा से दानापुर तक का सफर यह ट्रेन केवल 5 घंटे में तय करेगी. इसके अलावा, ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए वाई-फाई, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है. यह ट्रेन कोसी क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक प्रीमियम यात्रा अनुभव प्रदान करेगी.

वापसी का समय और रखरखाव: वंदे भारत एक्सप्रेस की वापसी यात्रा दानापुर से शाम 5:10 बजे शुरू होगी और रात 1:20 बजे जोगबनी पहुंचेगी. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव दानापुर में किया जाएगा, जिससे इसकी सेवा गुणवत्ता और समयबद्धता बनी रहेगी. इस ट्रेन के शुरू होने से न केवल कोसी क्षेत्र, बल्कि उत्तर बिहार के यात्रियों को भी पटना तक तेजी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी. यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

PM Modi Bihar Visit
आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत (ETV Bharat)

क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा: वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कोसी क्षेत्र के लिए न केवल एक यातायात सुविधा है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा. तेज और आरामदायक यात्रा सुविधा से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. कोसी क्षेत्र के लोग अब कम समय में राजधानी पटना पहुंच सकेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आएगा. इस पहल को स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया है और इसे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है.

