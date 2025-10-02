ETV Bharat / state

दशहरा पर यमुना पार आएंगे PM मोदी, आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यमुना पार के आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

दशहरा पर यमुना पार आएंगे PM मोदी
दशहरा पर यमुना पार आएंगे PM मोदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2025 at 7:34 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पूर्वी इलाके में इस बार दशहरा का उत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार यमुना पार के आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे. उनके आगमन को लेकर ग्राउंड पर तैयारियां जोरों पर हैं. पीएम मोदी के लिए विशेष रूप से भव्य और वाटरप्रूफ मंच तैयार किया गया है, ताकि मौसम का असर कार्यक्रम पर न पड़े.

सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे रामलीला मैदान को कड़े सुरक्षा घेरे में ले लिया है. दिल्ली पुलिस के साथ एसपीजी की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई हैं. सुरक्षा मानकों के तहत चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे और किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए हाईटेक निगरानी की व्यवस्था की जा रही है.

अधिकारियों ने की उच्चस्तरीय बैठक

इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक की अध्यक्षता डीसीपी ईस्ट, आईपीएस अभिषेक धनिया ने की, जिसमें एडिशनल डीसीपी-1 विनीत कुमार और एडिशनल डीसीपी-2 जगदेव सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान एसीपी, एसएचओ और अन्य पुलिस अधिकारियों को दशहरा पर होने वाली वीवीआईपी मूवमेंट की तैयारियों को लेकर ब्रीफ किया गया. अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्क और चौकस रहने के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए.

दशहरा पर यमुना पार आएंगे PM मोदी (ETV Bharat)
श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के प्रधान सुरेश बिंदल ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी दशहरा के मौके पर उनकी रामलीला में आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि आयोजन समिति सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रही है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.आम लोगों की एंट्री को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दर्शक दोपहर 3 बजे तक रामलीला ग्राउंड में प्रवेश कर सकेंगे, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी. सुरक्षा कारणों से सीमित संख्या में ही लोगों को मैदान में आने की अनुमति मिलेगी.पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आश्वस्त किया है कि पूरे आयोजन को सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न कराया जाएगा, ताकि लोग शांति और उल्लास के साथ दशहरा मना सकें. पीएम मोदी का यह दौरा पूर्वी दिल्लीवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण साबित होगा.

दशहरा 2025दिल्ली में रावण दहनRAVAN DAHAN IN DELHIPM MODIDUSSEHRA 2025

