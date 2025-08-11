पटना : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है. सोमवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया. दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर चार टॉवर बनाए गए हैं, जिसमें 184 फ्लैट्स हैं. इनमें से एक टावर का नाम बिहार की कोसी नदी पर रखा गया है.

पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज : प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता हर चीज को चुनावी चश्में से देखते हैं. उन्होंने कहा कि, आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है. ये जो चार टावरों के नाम हैं, कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की चार महान नदियां हैं. जो करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं. अब उनकी प्रेरणा से हमारे जन प्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी.

पीएम मोदी का बयान (ETV Bharat)

'कोसी नदी नहीं, बल्कि बिहार चुनाव दिखेगा' : प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ''कुछ लोगों को परेशानी भी होगी. कोसी नदी नाम रखा है तो कोसी नदी नाम नहीं दिखेगी, बल्कि उन्हें बिहार का चुनाव नजर आएगा. ऐसे छोटे मन के लोगों से जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है.''

कोसी नदी.. बिहार का शोक क्यों? : कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं. इसकी बाढ़ से होने वाली तबाही बिहार के लिए प्रलय लाती है. कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं. दरअसल यह तिब्बत से निकलती है. चीन, नेपाल से होकर भारत में गंगा नदी में आकर मिलती है. बारिश के दिनों में भारत में आते ही कोसी नदी का पानी शहरों और गांव को जलगम्न कर देता हैं. किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है. लोगों को पलायन करना पड़ता है.

सांसदों के लिए नए फ्लैट्स (ETV Bharat)

कोसी नदी.. वरदान और अभिशाप दोनों क्यों? : करीब 250 सालों से कोसी नदी 120 किलोमीटर के दायरे में फैल गई है. यह नदी उत्तर बिहार का जल स्त्रोत भी है. नदी के किनारे बसे शहर और गांव के लोगों को पीने के पानी का स्त्रोत है. साथ ही किसानों के लिए (सिंचाई) यह नदी वरदान से कम नहीं है. बता दें कि कोसी नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं और बांध भी हैं.

इस तरह कटती है जिंदगी (ETV Bharat)

बिहार बाढ़.. करीब 13 लाख लोग प्रभावित : बता दें कि फिलहाल बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर हैं. नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. बाढ़ से कई लोगों की मौत भी हुई है. आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, इस साल यानी 2025 में अब तक बाढ़ से 230 पंचायतों के करीब 13 लाख लोग प्रभावित हैं. एक हजार से अधिक नावें चल रही हैं.

