गब्बर सिंह टैक्स के लिए पीएम मोदी मांगें माफी, 8 साल पहले राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई: कांग्रेस

कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2025 at 9:07 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ राजनीति में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स) पर विवाद गरमाया हुआ है. पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जीएसटी को लेकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. डहरिया ने याद दिलाया कि 8 साल पहले राहुल गांधी ने इसे ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहा था, और आज वही सच साबित हो रहा है. विपक्ष में रहते मोदी ने जीएसटी का विरोध किया, सत्ता में आने के बाद इसे लागू किया, जबकि अब सरकार छूट देकर जनता को राहत देने का दावा कर रही है. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जीएसटी लागू नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने पूरी हिम्मत के साथ इसे लागू किया।

''गब्बर सिंह टैक्स के लिए मांगें माफी'': पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 8 साल पहले राहुल गांधी ने ही चेतावनी दे दी थी कि भाजपा सरकार गब्बर सिंह टैक्स वसूल रही है. डहरिया ने कहा कि आज वह सच साबित हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मनमाने टैक्स के लिए देशवासियों से खेद जताकर माफी मांगनी चाहिए. पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि 8 साल तक जनता को लूटने के बाद अब केवल थोड़ी बहुत राहत देने की बात करना पूरी तरह गलत है.

पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया का आरोप: पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए. डहरिया ने कहा कि जिस तरह से जनता को लूटा गया, उसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए. डहरिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनमाने ढंग से दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 28 से 30% जीएसटी लगाया और इससे पूरे देश की जनता का जेब खाली हुआ. पूर्व मंत्री ने कहा कि अब थोड़ी बहुत छूट देकर राहत देने की बात करना गलत है.

गब्बर सिंह टैक्स के लिए पीएम मोदी मांगें माफी (ETV Bharat)


डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पलटवार: गृहमंत्री विजय शर्मा ने डहरिया के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जीएसटी लागू करने की पहल हमेशा उनकी रही, लेकिन इसे पूरी ताकत से 2017 में लागू किया गया. विजय शर्मा ने कहा कि इसका उद्देश्य देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था. शर्मा ने बताया कि अब इनकम टैक्स में 7 लाख से सीधे 12 लाख तक की छूट दी जा रही है और यह जनता के लिए बड़ा सुधार है. डिप्टी सीएम ने कहा कि कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 10 वर्षों में चौथे नंबर पर आ चुकी है और यह बदलाव ऐतिहासिक है.


कीमतों में कमी से जनता को राहत: पूर्व मंत्री डहरिया और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बीच जारी जुबानी जंग ने जीएसटी मुद्दे पर राजनीतिक तल्खी बढ़ा दी है. जहां डहरिया इसे जनता के खिलाफ मनमानी बताते हैं, वहीं विजय शर्मा इसे देश की प्रगति और आर्थिक सुधार का उदाहरण मानते हैं. दोनों नेताओं के बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होने की संभावना है. जीएसटी को लेकर छत्तीसगढ़ में जारी यह राजनीतिक टकराव स्पष्ट करता है कि टैक्स सुधार और राहत के मसले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की राय आम जनता के बीच मतभेद पैदा कर रही है. डहरिया और शर्मा के बयान दर्शाते हैं कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है.

