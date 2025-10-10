पीएम मोदी ने की IIT-ISM धनबाद में Minerals Supply Chain सेंटर की स्थापना की घोषणा, ब्रिटेन की मदद से होगा तैयार
पीएम मोदी ने ISM धनबाद में यूके-भारत CMS Chain Observatory के सेटेलाइट कैंपस की स्थापना की घोषणा की.
October 10, 2025
धनबादः भारत की वैश्विक खनिज और तकनीकी नेतृत्व को नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूवार IIT (ISM) धनबाद में UK–India Critical Minerals Supply Chain Observatory के सेटेलाइट कैंपस की स्थापना की घोषणा की.
यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के बीच मुंबई में हुई बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान की गई. यह बैठक UK–India Critical Minerals Roundtable और Industry Guild के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आयोजित हुई.
यह पहल भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित, टिकाऊ और मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इन खनिजों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और आधुनिक उद्योगों के विकास में अहम भूमिका निभाता है.
एक सैटेलाइट परिसर ISM में स्थापित किया जाएगाः पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूके-भारत क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के दूसरे चरण का शुभारंभ इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्योग संघ की स्थापना के साथ होगा.
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऑब्जर्वेटरी का एक सैटेलाइट परिसर आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में स्थापित किया जाएगा, जो संस्थान की सदियों पुरानी शैक्षणिक विरासत और खनन एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान क्षमताओं का प्रतीक होगा.
ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास को मिलेगा बल
यह निर्णय भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्षमता को और सुदृढ़ करेगा तथा वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग को भी बढ़ाएगा. IIT (ISM) धनबाद में स्थापित होने वाला यह सैटेलाइट कैंपस नीति निर्माण, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनेगा, जिससे भारत की ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास के प्रयासों को बल मिलेगा.
यह पहल भारत-यूके तकनीकी और नवाचार सहयोग को भी मजबूत करती है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच Connectivity and Innovation Centre तथा Joint Centre for Artificial Intelligence जैसी साझेदारियां पहले से चल रही हैं.
अनुसंधान और नवाचार को मिलेगी नई दिशा
IIT (ISM) धनबाद का TexMin Foundation, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार के National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems (NM-ICPS) कार्यक्रम के तहत स्थापित एक Technology Innovation Hub है, जो परियोजना में प्रमुख भूमिका निभाएगा.
TexMin खनन और संसाधन क्षेत्रों में साइबर-फिजिकल सिस्टम आधारित तकनीकों के विकास पर कार्य करता है. इस सैटेलाइट कैंपस की स्थापना से IIT (ISM) धनबाद की भूमिका एक राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र के रूप में और सशक्त होगी, जो खनन, संसाधन प्रबंधन और सतत खनिज विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा देगा.
