ETV Bharat / state

300 रुपए का सिक्का देखा है कभी? जानें दुनिया के इस पहले क्वाइन की खासियत - PM MODI RELEASE RS 300 COIN

पीएम मोदी देवी अहिल्याबाई की 300वीं जंयती पर जारी करेंगे 300 रुपए का सिक्का ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 5:53 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 6:31 PM IST 3 Min Read

भोपाल: देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर 31 मई को भोपाल आ रहे पीएम मोदी मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो की सौगात देंगे. इसके साथ इस मौके पर देश का पहला 300 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे. 35 ग्राम के इस सिक्के में चांदी का अनुपात 50 फीसदी होगा. यह देश-दुनिया में जारी होने वाला ऐसा पहला सिक्का होगा, जिसका मूल्य तीन सौ रुपए है. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे. 300 रुपए का दुनिया का पहला सिक्का

Last Updated : May 30, 2025 at 6:31 PM IST