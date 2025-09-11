ETV Bharat / state

71 वर्षीय आपदा पीड़िता कृष्णा देवी से पीएम मोदी ने किया कौन सा वादा, बाढ़ में परिवार के 3 लोगों की हुई थी मौत

मंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना. इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. आपदा पीड़ितों में मंडी जिले की 71 साल की वुजुर्ग महिला कृष्णा देवी भी शामिल थीं. 29 जुलाई की रात को मंडी शहर के जेलरोड़ में भंयकर फ्लैश फ्लड़ की घटना में कृष्ण देवी ने परिवार के तीन सदस्यों को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया था.

कृष्ण देवी ने फ्लैश फ्लड में कृष्णा देवी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजाड़ गया. कृष्णा देवी के छोटे बेटे बलवीर सिंह, पोते अमनप्रीत सिंह और बड़ी बहू सपना की नाले के ऊपर बनी सड़क से अपने वाहनों को हटाते समय बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई थी. वहीं, बड़ा बेटा दर्शन सिंह फ्लड़ की चपेट में आने से अपनी दोनों टांगे गवा चुका है, जो अभी भी एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है.

आपदा पीड़ित कृष्णा देवी (ETV Bharat)

पीएम मोदी हुए भावुक

कृष्णा देवी ने बताया कि 'जब पीएम मादी को आपबीती सुनाई तो थोड़ी देर के लिए पीएम भी भावुक हो गए. पीएम मोदी ने इस दौरान सभी प्रभावितों की बातों को बड़े प्यार से सुना और उनकी हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया. पीड़ितों की बात सुनने के बाद पीएम ने राहत कोष से तुरंत राहत देने का वादा किया है. जिनका घर नहीं उन्हें घर, जिन पीड़ितों की जमीन बह गई है उन्हें जमीन देने और बर्तन से लेकर हर तरह की मदद पहुंचाने वादा किया है.'