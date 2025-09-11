ETV Bharat / state

71 वर्षीय आपदा पीड़िता कृष्णा देवी से पीएम मोदी ने किया कौन सा वादा, बाढ़ में परिवार के 3 लोगों की हुई थी मौत

पीएम मोदी के दौरे के बाद आपदा पीड़ितों को मदद की उम्मीद बंधी है. पीएम ने भी पीड़ितों से वादा कर हिमाचल से गए हैं.

आपदा पीड़ितों से मिलते पीएम मोदी
आपदा पीड़ितों से मिलते पीएम मोदी (PIC CREDIT: BJP MEDIA CELL)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read
मंडी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना. इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. आपदा पीड़ितों में मंडी जिले की 71 साल की वुजुर्ग महिला कृष्णा देवी भी शामिल थीं. 29 जुलाई की रात को मंडी शहर के जेलरोड़ में भंयकर फ्लैश फ्लड़ की घटना में कृष्ण देवी ने परिवार के तीन सदस्यों को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया था.

कृष्ण देवी ने फ्लैश फ्लड में कृष्णा देवी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से उजाड़ गया. कृष्णा देवी के छोटे बेटे बलवीर सिंह, पोते अमनप्रीत सिंह और बड़ी बहू सपना की नाले के ऊपर बनी सड़क से अपने वाहनों को हटाते समय बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई थी. वहीं, बड़ा बेटा दर्शन सिंह फ्लड़ की चपेट में आने से अपनी दोनों टांगे गवा चुका है, जो अभी भी एम्स बिलासपुर में उपचाराधीन है.

आपदा पीड़ित कृष्णा देवी (ETV Bharat)

पीएम मोदी हुए भावुक

कृष्णा देवी ने बताया कि 'जब पीएम मादी को आपबीती सुनाई तो थोड़ी देर के लिए पीएम भी भावुक हो गए. पीएम मोदी ने इस दौरान सभी प्रभावितों की बातों को बड़े प्यार से सुना और उनकी हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया. पीड़ितों की बात सुनने के बाद पीएम ने राहत कोष से तुरंत राहत देने का वादा किया है. जिनका घर नहीं उन्हें घर, जिन पीड़ितों की जमीन बह गई है उन्हें जमीन देने और बर्तन से लेकर हर तरह की मदद पहुंचाने वादा किया है.'

'बहू को सरकारी नौकरी दे सरकार'

कृष्णा देवी ने कहा कि बेटे के अपाहिज होने और 3 लोगों की जिंदगियां जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों का बोझ छोटी बहू कुलदीप कौर के कंधो पर आ गया है. छोटी बहू के 3 बच्चें हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे में सरकार यदि उनकी बहू को सरकारी नौकरी प्रदान कर देती है तो परिवार की आधे से ज्यादा चिंताएं दूर हो जांएगी.

पीएम मोदी को अपना दर्द सुनातीं कृष्णा देवी
पीएम मोदी को अपना दर्द सुनातीं कृष्णा देवी (PIC CREDIT: BJP MEDIA CELL)

पीएम मोदी ने 1500 करोड़ की राहत राशि

बता दें कि बीते रोज पीएम मोदी आपदा ग्रस्त हिमाचल के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने जहां हिमाचल को आपदा से उभरने के लिए 1500 करोड़ की फौरी राहत प्रदान की, वहीं आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की थी. पीएम मोदी ने इस दौरान मंडी जिला के 5 प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, जिसमें कृष्णा देवी सहित इस आपदा में अपने पूरे परिवार को गवां चुकी 1 साल की नितिका भी शामिल थीं.

