सवा घंटे महिलाओं के घेरे में रहेंगे पीएम, मोदी मध्य प्रदेश को देंगे 3 बड़ी सौगात - PM MODI MP VISIT

सवा घंटे में महिलाओं के घेरें में रहेंगे पीएम ( PMO X Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2025 at 7:38 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 8:30 PM IST 3 Min Read

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महा सम्मेलन शामिल होंगे. महासम्मेलन में प्रदेश भर से करीबन 2 लाख महिलाओं को बुलाने का बीजेपी दावा कर रही है. इन महिलाओं को लाने के लिए 5 हजार महिलाओं को लगाया जाएगा. कार्यक्रम स्थल पर पानी की बॉटल, बैग और मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा. सामान महिलाओं को बस में ही रखना होगा. कार्यक्रम में मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ प्रदेश सरकार में मंत्री संपतिया उईके, निर्मला भूरिया, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह और महापौर मालती राय बैठेंगी. कार्यक्रम में मंच संचालन मंत्री कृष्णा गौर करेंगी. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 बजकर 15 मिनट पर पहुंचेंगे. वे कार्यक्रम में सवा घंटे रुकेंगे. इस दौरान पीएम मोदी रोड शो कर महिलाओं का अभिवादन करेंगे. पीएम मोदी मिनट टू मिनट कार्यक्रम (ETV Bharat Info) ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग लगाए गए महिला सम्मेलन में कार्यक्रम स्थल पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पोस्टर लगाए गए हैं. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के भी पोस्टर लगाए गए हैं. इसके अलावा केद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जगह-जगह कट आउट लगाए गए हैं. पीएम मोदी देंगे तीन बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलन में प्रदेश को तीन बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं. पीएम मोदी प्रदेश की पहली मेट्रो का शुभारंभ करेंगे. दतिया व सतना एयरपोर्ट और उज्जैन में घाट का लोकार्पण भी किया जाएगा. इंदौर मेट्रो में पहली राइड महिलाओं के लिए होगी. 7500 करोड़ रुपए लागत से तैयार हो रहे मेट्रो में यह 6 किलोमीटर का फर्स्ट फेज है. इंदौर मेट्रो निर्माण सितंबर 2018 में शुरू हुआ था. कुल 31.32 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा. भोपाल में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी (ETV Bharat) दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा. दतिया से सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट मिलेगी. इसका निर्माण 60 करोड़ की लागत से हुआ है. अभी दतिया में 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतरेगा. भोपाल से दतिया के बीच 50 फीसदी सीटों का किराया 999 रुपए लिया जाएगा. सतना एयरपोर्ट को 37 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है. सतना की दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर नेताओं के होर्डिंग पोस्टर (ETV Bharat) महिलाएं संभालेंगी सुरक्षा की जिम्मेदारी उधर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कमान महिला अधिकारी और कर्मचारी संभालेंगी. पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी ने बताया कि "सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीक और डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है. ड्रोन, सेंटर वाले हाईटेक कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स, बस डिस्पोजल यूनिट मौजूद रहेंगी. इनकी कमान महिला अफसर संभालेंगी. 300 रुपए का सिक्का देखा है कभी? जानें दुनिया के इस पहले क्वाइन की खासियत

पीएम मोदी की भोपाल यात्रा: दिल्ली से आएगी स्पेशल कार, एसपीजी ने संभाली सुरक्षा 100 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई कार्यक्रम में आने वाले महिलाओं जरूरत पड़ने पर मौके पर इलाज उपलब्ध कराए जाने के लिए 100 डॉक्टर्स और 300 स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया है. जंबूरी मैदान के आसपास 10 एंबुलेंस मौजूद रहेंगी. कार्यक्रम के सभी गेट पर एक-एक एंबुलेंस मौजूद रहेंगी. स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टॉफ तय समय पर ड्यूटी पर पहुंचे. छुट्टी पर चल रहे डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की छुट्टी केंसल कर वापस बुलाया गया है.

