पीएम मोदी के दौरे को लेकर हाई अलर्ट, आईजी ने ली अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, त्योहारों को लेकर भी आईजी ने जारी की गाइडलाइन.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 10:08 PM IST

2 Min Read
उज्जैन : 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर होंगे, वे धार जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खास निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राजधानी भोपाल के साथ-साथ अलग-अलग संभाग के पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों की मीटिंग के दौर शुरू हो गए हैं. वहीं, पीएम को धार दौरे को लेकर उज्जैन जोन के आईजी उमेश जोगा में भी अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई. मीटिंग में उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसीन भी शामिल हुए.

होटल, लॉज, धर्मशालाओं पर रहेगी पैनी नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. होटल, लॉज, धर्मशाला, किराएदारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पैनी नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही आईजी ने तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी त्योहारो पर उज्जैन में प्रसिद्ध देवी मंदिरों, आगर मालवा में बगलामुखी माता, देवास में चामुंडा माता समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं.

PM Modi MP tour
पीएम मोदी के दौरे को लेकर हाई अलर्ट (Etv Bharat)

त्योहारों पर भी अलर्ट रहने के निर्देश

आईजी उमेश जोगा ने बताया, '' नवरात्र में भी कई गरबा पंडाल लगाए जाएंगे, कई जगह रावण दहन कार्यक्रम और फिर दीपावली का त्योहार होगा. ऐसे में एक के बाद एक पर्वों को देखते हुए सभी वर्ग के प्रबुद्धजनों के साथ शांति समिति आदि की बैठक ली जाए, वालंटियर, सुरक्षा कर्मी, बीट व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित रहे ऐसे दिशा निर्देश जारी किए है.''

असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई

आईजी ने इस दौरान कहा कि अपहरण संबंधित प्रकरण, असामाजिक तत्वों पर नजर, संदिग्धों को चिन्हित करने का अभियान भी शुरू करें. रोड, गश्त, पेट्रोलिंग पर भी ध्यान दें. आईजी ने साथ ही 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक हुए हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, संपत्ति अपराध, एनडीपीएस एक्ट, महिलाओं, नाबालिगों से संबंधित अपराध आदि की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए.

बैठक में ये अधिकारी हुए शामिल

इस बैठक में उज्जैन रेंज डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा, एसपी पुनीत गेहलोद, एसपी यशपाल सिंह राजपूत, एसपी विनोद कुमार सिंह, एसपी अमित कुमार, एसपी विनोद कुमार मीणा, एसपी अंकित जायसवाल समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

