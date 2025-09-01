धमतरी : बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र भाषा का हर तरफ विरोध हो रहा है. सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध जताया और पुतला फूंका. अपमानजनक बयान के विरोध में गांधी मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपना विरोध व्यक्त किया.इस दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता का पुतला दहन भी किया.



कांग्रेस ने किया देश का अपमान : बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं. उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता और हताशा का प्रमाण है. यह सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि हर भारतीय का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा. कांग्रेस को तुरंत अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी.

उग्र आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजयुमो ने कांग्रेस का फूंका पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस नेता का यह बयान भारत की संस्कृति और परंपरा पर हमला है. हम सभी जानते हैं कि भारत में मां का स्थान सर्वोच्च है. प्रधानमंत्री जी को मां की गाली देना, भारत माता का अपमान करना है. युवा मोर्चा इस गंदी राजनीति का डटकर विरोध करेगा. यदि कांग्रेस ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं की, तो हम सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे- कैलाश सोनकर,जिलाध्यक्ष भाजयुमो

अपमान करेंगे तो होगा विरोध : इस विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर कहा कि कांग्रेस की भाषा राजनीति में गिरते स्तर का प्रतीक है. भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कांग्रेस की इस मानसिकता को जनता के बीच उजागर करेंगे.लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देंगे. गांधी मैदान धमतरी में हुआ यह पुतला दहन केवल प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि कांग्रेस को यह चेतावनी थी कि भारत माता और प्रधानमंत्री का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



मुख्यमंत्री साय ने की थी कड़ी निंदा : आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा और संस्कृति पर प्रहार है. उन्होंने कहा कि साधारण परिवार से निकलकर, मां के संघर्षों और संस्कारों से गढ़ा पुत्र आज राष्ट्र सेवा में समर्पित है. उनका अपमान 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है.

कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही है.मोदीजी को भी बार-बार इसलिए ही गालियां देते रहते हैं. क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं. दिन-रात बिना थके, बिना रुके कार्य करने वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को कांग्रेस-राजद के राजनीतिक मंच से मोदीजी को गाली देने की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है. बिहार की जनता निश्चित ही कांग्रेस-राजद को इस हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देगी- विष्णुदेव साय,सीएम

विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिक्रिया : डॉ. रमन सिंह ने इस घटना को भारतीय राजनीति पर काला धब्बा बताया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसी नकारात्मक राजनीति को खारिज करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी, जिससे देश की गरिमा बनी रहेगी.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बताया बीजेपी का नेता : वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक षडयंत्र बताया है. उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है,वो गठबंधन का नेता नहीं है.

पूर्व सीएम ने बीजेपी पर लगाए आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गाली गलौज कोई भी करे वह गलत है. वे जिस मंच की बात कर रहे हैं वहां गठबंधन के कोई नेता नहीं थे, न राहुल गांधी न तेजस्वी यादव थे. खबरें आ रही है कि वो बीजेपी का नेता है, जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है. उस व्यक्ति की तस्वीर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ट्विटर में देखी गई है. ये वैसे भी गोडसे के मानने वाले षड्यंत्रकारी हैं. संभवतः ये भी षड्यंत्र है - भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

बिहार के दरभंगा का मामला, देशभर में प्रदर्शन: बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जब दरभंगा पहुंची थी तो इस यात्रा में कांग्रेस नेता मोहम्मद रिजवी ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इस मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने दरभंगा के थाने में शिकायत भी की थी.जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई.लेकिन अब तक इस मामले में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया.

'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पीएम व उनकी मां को अपशब्द कहने वाले लोग माफी लायक भी नहीं : केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल

'अमित शाह का सिर काटकर...', महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, BJP ने बताया हिंसा भड़काने का प्रयास