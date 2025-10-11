ETV Bharat / state

पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा, धन-धान्य कृषि योजना से चमकेगी 8 जिलों की किस्मत

मध्य प्रदेश के 8 जिलों को पीएम धन-धान्य कृषि योजना में किया गया शामिल ( Etv Bharat )

Published : October 11, 2025

सागर: भारत के 100 ऐसे जिलों का चयन किया गया है, जिनका कृषि उत्पादन राष्ट्रीय कृषि उत्पादन से कम है. इन जिलों को कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में आगे लाने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना' शुरू की गई है. 11 अक्टूबर से लागू इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों का फायदा होगा. इस योजना के जरिए देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत उड़द, अरहर और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया जाएगा. इस योजना में मध्य प्रदेश के 8 जिलों का चयन किया गया है. देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन काफी कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय उत्पादन से भी कम कृषि उत्पादक जिलों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन- धान्य योजना लागू कर दी है. ये योजना 6 साल तक चलेगी और हर साल 24 हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे. इसके तहत देशभर के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने पर जोर दिया जाएगा. योजना के तहत अलग-अलग 11 विभागों की 36 योजनाओं को समाहित किया गया है. इन योजनाओं में राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा. दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सागर का चयन (ETV Bharat) ऐसे बढ़ेगी इन 100 जिलों में कृषि उत्पादकता प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के तहत किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए गेहूं और धान जैसी फसलों के अलावा दूसरी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. योजना के तहत फसल के उत्पादन के बाद भंडारण के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और भंडारण की नवीन पद्धतियों पर फोकस किया जाएगा. किसानों को आसान लोन व्यवस्था के साथ-साथ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे.