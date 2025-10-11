पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा, धन-धान्य कृषि योजना से चमकेगी 8 जिलों की किस्मत
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के 100 जिलों का चयन, मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 8:37 PM IST
सागर: भारत के 100 ऐसे जिलों का चयन किया गया है, जिनका कृषि उत्पादन राष्ट्रीय कृषि उत्पादन से कम है. इन जिलों को कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में आगे लाने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना' शुरू की गई है. 11 अक्टूबर से लागू इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों का फायदा होगा.
इस योजना के जरिए देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत उड़द, अरहर और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया जाएगा. इस योजना में मध्य प्रदेश के 8 जिलों का चयन किया गया है.
देश के 100 जिलों में कृषि उत्पादन काफी कम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय उत्पादन से भी कम कृषि उत्पादक जिलों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन- धान्य योजना लागू कर दी है. ये योजना 6 साल तक चलेगी और हर साल 24 हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे. इसके तहत देशभर के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.
इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने पर जोर दिया जाएगा. योजना के तहत अलग-अलग 11 विभागों की 36 योजनाओं को समाहित किया गया है. इन योजनाओं में राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा.
ऐसे बढ़ेगी इन 100 जिलों में कृषि उत्पादकता
प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना के तहत किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए गेहूं और धान जैसी फसलों के अलावा दूसरी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. योजना के तहत फसल के उत्पादन के बाद भंडारण के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और भंडारण की नवीन पद्धतियों पर फोकस किया जाएगा. किसानों को आसान लोन व्यवस्था के साथ-साथ सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे.
प्राकृतिक और जैविक खेती पर दिया जाएगा जोर
इस योजना के तहत प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा. इसके जरिए मिट्टी और पानी के संरक्षण पर फोकस किया जाएगा. ताकि किसानों की कृषि लागत कम हो. इसमें 11 विभागों की 36 योजनाओं का समन्वय किया गया है. इसके तहत इन 100 जिलों में सभी 36 योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा. इसके अलावा राज्य की योजनाएं और निजी क्षेत्र के प्रयासों का भी समन्वय किया जाएगा. योजना की प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील किसानों, विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी.
मध्य प्रदेश के 8 जिलों का चयन
प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना की समीक्षा नीति आयोग और केंद्र सरकार समय-समय पर करेगी. इसके लिए 111 बिंदु तय किए गए हैं, जिनके आधार पर योजना की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी. हर जिले के लिए अलग से प्लान तैयार किया जाएगा. स्थानीय जरूरत के हिसाब से फसलों, सिंचाई सुविधा और भंडारण की योजना बनाई जाएगी. इस योजना में मध्य प्रदेश के 8 जिलों का चयन किया गया है. जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, निवाड़ी, टीकमगढ़ शामिल हैं.
सागर संभाग के टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले शामिल
कृषि वैज्ञानिक डाॅ आशीष त्रिपाठी ने बताया कि "भारत सरकार ने ऐसे 100 जिलों का चयन किया है जहां कृषि उत्पादन कम है. इन जिलों को आकांक्षी जिला कहा जाएगा. यहां कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे चाहे वो भूमि प्रतिस्थापन, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, चाहे नई किस्मों का प्रयोग और सिंचाई के साधनों को बढ़ाने का काम हो. सागर संभाग के 2 जिलों टीकमगढ़ और निवाड़ी को इसमें शामिल किया गया है."
- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन किसानों का भाग्य बदल देगी: पीएम मोदी
- भावांतर का बायकॉट! महज 12 फीसदी पंजीयन, गुस्साए किसान बोले- सरकार ने जबरन थोपी योजना
दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सागर का चयन
कृषि वैज्ञानिक डाॅ आशीष त्रिपाठी बताते हैं कि "प्रधानमंत्री मोदी ने आज से दलहन की आत्मनिर्भरता के लिए योजना लागू की है. इसमें सागर का भी चयन किया गया है. इसमें खासतौर पर उड़द, अरहर और मसूर की फसल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. चाहे नई किस्मों का प्रयोग, चाहे पोषक तत्व का प्रयोग, चाहे रोग कीट प्रबंधन की व्यवस्था हो. इनके जरिए दलहन के बारे में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. हमें दलहनी फसलों का आयात न करने पड़े, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा कम न हो. निश्चित रूप से जब उत्पादन बढ़ेगा, तो किसान समृद्ध होगा."