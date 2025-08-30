ETV Bharat / state

बिहार में मोदी को गाली, प्रहलाद पटेल कांग्रेस तो उमा भारती राहुल पर भड़कीं - PM MODI KO GAALI

प्रहलाद पटेल ने दी कांग्रेस को चेतावनी बोले- कांग्रेस हमारे धैर्य की परीक्षा न ले, उमा बोलीं- राहुल बोलने से पहले दवा खाएं.

बिहार में पीएम मोदी को गाली देने पर बवाल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 12:58 PM IST

इंदौर/भोपाल : बिहार में सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है. कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द की तीखी आलोचना हो रही है. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे लेकर कांग्रेस पर जबर्दस्त हमला बोला है. प्रहलाद पटेल ने जहां कांग्रेस को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे डाली, तो वहीं उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचें और होम्योपैथिक दवाई लें.

राहुल गांधी होम्योपैथिक दवाई लें : उमा भारती

बिहार चुनाव में राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप और विवादासपद बयान को लेकर उमा भारती ने उन्हें निशाने पर लिया है. उमा भारती ने एएनआई से बातचीत में कहा, '' राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचना चाहिए या होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए. चुनाव चुनाव आयोग से नहीं जीता जाता, बल्कि दिल जीतकर जीते जाते हैं".

राहुल गांधी होम्योपैथिक दवाई लें : उमा भारती (Etv Bharat)

उमा भारती ने आगे कहा, '' राहुल से कहूंगी कि पहले लोगों के दिल जीतना सीखें. आप सेना का अपमान करते हैं, राम मंदिर के निमंत्रण पर जाते नहीं हैं, आप हर उस चीज का अनादर करते हैं, जिसपर इस राष्ट्र को गर्व होता है. इसी वजह से आप और आपकी पार्टी का सफाया होता जा रहा है. ऐसे में राहुल गांधी कुछ भी सोच समझकर बोला करें या तो अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवाएं लें.

कांग्रेस हमारे धैर्य की परीक्षा न ले

वहीं, बिहार में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, '' कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश पर वर्षों तक राज किया लेकिन लोकतांत्रिक पराजय में कोई इतना नीचे गिर सकता है. यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि लोकतंत्र मर्यादा से चलता है. विचारधारा का मतभेद हो सकता है लेकिन इतनी कटुता देश और दुनिया में, जो नेता इतनी प्रतिष्ठा रखता हो उसकी मां के बारे में ऐसा कहना जिस पर निंदा जैसे शब्द छोटे हैं.'' उन्होंने कहा, '' यही गिरता स्तर कांग्रेस को ले डूबेगी. मुझे लगता है कि कांग्रेस हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले तो ही अच्छा है.

प्रहलाद पटेल बोले- कांग्रेस हमारे धैर्य की परीक्षा न ले (Etv Bharat)

पीएम मोदी की स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी

दरअसल, बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान युवक कांग्रेस के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया. इस अभद्र टिप्पी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है. जिस पर भाजपा ने तीखी आपत्ति लेते हुए इसे कांग्रेस की नैतिकता का पतन बताया है. इसी कड़ी में विभागीय समीक्षा लेने के लिए इंदौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री पहलाद पटेल ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया.

