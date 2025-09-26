गोरखपुर की कौशल्या ने 1 साल में कमाए 14 लाख, ट्रेड शो में पीएम मोदी ने दी शाबाशी, जानिए सफलता की कहानी
आखिर कैसे कौशल्या देवी ने अपी किस्मत को बदल डाला, जानिए पूरी कहानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 8:56 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 9:57 AM IST
गोरखपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में गोरखपुर की कौशल्या देवी से संवाद किया. डेढ़ साल पहले एक गांव की भौगोलिक सीमा और चंद हजार रुपयों की आमदनी तक सिमटी कौशल्या देवी बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एमपीओ) से जुड़कर अपनी किस्मत बदल डाली. उनकी जैसी करीब 31 हजार महिलाओं को इससे लाभ मिल रहा है. इस एमपीओ से जुड़कर पशुपालक कौशल्या देवी ने महज डेढ़ साल में करीब चौदह लाख रुपये की आमदनी अर्जित कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी है. उनकी सफलता को जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री से सराहना मिली थी तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी और खूब शाबासी दी.
कौन हैं कौशल्या देवी: गोरखपुर के चौरीचौरा तहसील क्षेत्र की पशुपालक कौशल्या देवी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मुख्यमंत्री मीडिया सेल के मुताबिक कौशल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से स्थापित बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन की शेयरहोल्डर हैं.
उन्होंने एमपीओ से जुड़ने के बाद पशुपालन/दुग्ध संग्रह के काम से मिली आर्थिक कामयाबी का जिक्र करने के साथ बताया कि डेढ़ साल में ही वह करीब 14 लाख रुपये की आय अर्जित कर चुकी हैं. संस्था से जुड़ने से पहले उनके पास मात्र दो पशु थे. इनकी संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है.
मुख्यमंत्री योगी से किया अनुभव साझा: कौशल्या के अनुसार, एमपीओ ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से करीब छह माह पहले उनके घर गोबर गैस यूनिट भी लगवा दिया है. जब से यह यूनिट लगा, तबसे उन्होंने गैस सिलिंडर नहीं भरवाया है. रसोई का काम अब इसी से हो जा रहा है. इसके पहले कौशल्या देवी को 12 जुलाई को लखनऊ में पशुपालन से जुड़े एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला था.
उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए श्री बाबा गोरखनाथ कृपा एमपीओ का गठन बुंदलेखंड में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हुआ है.
टर्नओवर 115 करोड़ रुपये: इस एमपीओ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धनराज साहनी बताया, क्रियाशीलता के महज डेढ़ साल में गोरखपुर मंडल की 31 हजार महिलाएं इससे जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी हैं. डेढ़ साल में इस एमपीओ का टर्नओवर 115 करोड़ रुपये का है. संस्था से जुड़ी महिलाएं प्रतिदिन करीब 65 हजार लीटर दूध का संग्रह करती हैं. अब तक कुल मिलाकर 93 करोड़ रुपये का भुगतान महिला शेयरहोल्डर्स को किया जा चुका है.
अभी तक 1841 महिलाएं लखपति दीदी बनी: उन्होंने बताया कि एमपीओ से जुड़ी 1841 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. इस एमपीओ का कार्यक्षेत्र मंडल के चार जिलों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर है. एमपीओ द्वारा 500 से अधिक मिल्क पूलिंग पॉइंट्स के माध्यम से संग्रहित दूध की आपूर्ति मदर डेयरी को की जाती है. लखपति दीदियों के अलावा एमपीओ से जुड़ी अन्य महिलाएं भी औसतन प्रतिमाह सात से आठ हजार रुपये की आय घर बैठे प्राप्त कर रही हैं.
एमपीओ की महिला शेयरहोल्डर को कंपनी की तरफ से पशु आहार और खनिज मिश्रण, पशुओं के थनैला रोग जांच, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान पंजीकरण की भी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा उन्हें पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर करने और अधिक दूध उत्पादन से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं.
