यूपी को मिली एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी की सौगात, मत्स्य पालकों को ट्रेनिंग-मार्केटिंग सहित हर सुविधा मिलेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदौली में नवनिर्मित मत्स्य मंडी का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया
Published : October 11, 2025 at 8:10 PM IST
चंदौली: धान के कटोरे के रूप मे जाने जाना वाला चंदौली जिला अब मछली पालन के क्षेत्र में देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा. पीएम मोदी ने मत्स्य पालन को लेकर यूपी को बड़ी सौगात दी है. नवीन कृषि मंडी परिसर में 65 करोड़ रुपए की लागत से एक हेक्टेयर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी बनकर तैयार हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इसका वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया और मत्स्य किसानों को समर्पित कर दिया. यह देश का पहला स्टेट-ऑफ-द-आर्ट होलसेल फिश मार्केट है, जो चंदौली के नवीन मंडी परिसर में लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है. उद्घाटन के अवसर पर यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहे.
संजय निषाद ने बतायाकि मंडी में मछली पालन से संबंधित सभी जरूरतों को एक छत के नीचे पूरा करेगी. इसमें थोक और खुदरा बिक्री के साथ-साथ मछली पालन के उपकरण, बीज, दवाएं और चारा भी उपलब्ध होगा. इसके अलावा, एक विशेष फिश रेस्टोरेंट, प्रशिक्षण के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल और प्रोसेसिंग यूनिट जैसी कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं. यह देश की अपनी तरह की पहली अल्ट्रा मॉडल मत्स्य व्यवसायिक इमारत है. यह पूर्वांचल में मत्स्य पालकों को बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान करेगी और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी.
