'कभी दो वक्त की रोटी थी मुश्किल', गांव में 'सोलर दीदी' नाम से मशहूर, देवकी देवी की कहानी 'मन की बात' में गूंजी - SOLAR DIDI DEVKI DEVI

सोलर दीदी देवकी देवी ने सौर ऊर्जा से सिंचाई शुरू की. किसानों को लाभ पहुंचाया. पीएम मोदी ने मन की बात में सराहना की.

पति के साथ सोलर दीदी देवकी देवी
पति के साथ सोलर दीदी देवकी देवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 3:10 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर बोचहा प्रखंड के कर्णपुर गांव की रहने वाली देवकी देवी आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने वाली देवकी देवी अब 'सोलर दीदी' के नाम से मशहूर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में देवकी देवी की सराहना करते हुए उन्हें समाज की सशक्त महिलाओं में एक बताया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और नए रास्ते तलाशे.

संघर्षों से शुरू हुई सोलर दीदी की यात्रा: देवकी देवी की जिंदगी में साल 2022 एक बड़ा बदलाव लेकर आया. उस साल उनके पति की नौकरी छूट गई और एक आगजनी की घटना में उनका घर जलकर खाक हो गया. परिवार पूरी तरह से आर्थिक तंगी में आ गया था. ऐसे कठिन समय में उन्होंने हार मानने के बजाय बिहार सरकार की जीविका परियोजना से जुड़ने का फैसला किया. यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया.

सोलर दीदी देवकी देवी (ETV Bharat)

सौर ऊर्जा से सिंचाई की शुरुआत: जीविका के माध्यम से उन्हें सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप लगाने की योजना में चुना गया. शुरुआत में गांव के लोगों को उनकी इस पहल पर संदेह था, लेकिन देवकी देवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने कर्ज लेकर सोलर पंप लगवाया और अपनी मेहनत से धीरे-धीरे किसानों का विश्वास जीत लिया.

112 किसानों को मिल रहा लाभ: आज उनकी सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा से 112 किसान लाभान्वित हो रहे हैं और लगभग 40 एकड़ भूमि पर सिंचाई हो रही है. जहां पहले डीजल पंप से एक कट्ठा खेत की सिंचाई में 200 रुपये तक खर्च होते थे, वहीं अब सोलर पंप की मदद से 100 रुपये में 2 से 3 कट्ठा खेत की सिंचाई संभव हो गई है. इससे किसानों का खर्च भी कम हुआ और उत्पादन में बढ़ोतरी भी देखने को मिली.

पीएम मोदी के साथ मुजफ्फरपुर की सोलर दीदी देवकी देवी
पीएम मोदी के साथ मुजफ्फरपुर की सोलर दीदी देवकी देवी (ETV Bharat)

आत्मनिर्भरता और पहचान: सौर पंप की मदद से देवकी देवी अब सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं. उनकी मेहनत और तकनीकी समझ ने उन्हें 'सोलर दीदी' के रूप में एक नई पहचान दी है. अब गांव की महिलाएं उनसे तकनीक सीखने आती हैं और वह उन्हें भी प्रेरित करती हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए.

पीएम में क्या कहा?: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में कहा "देवकी देवी जैसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारतीं और नए रास्ते खोज लेती हैं." उन्होंने यह भी बताया कि मई महीने में 'ऑपरेशन सिंदूर' कार्यक्रम के दौरान देवकी देवी से उनकी मुलाकात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए थे.

मुजफ्फरपुर सोलर दीदी देवकी देवी
मुजफ्फरपुर सोलर दीदी देवकी देवी (ETV Bharat)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान: देवकी देवी और उनके जैसी अन्य 'सोलर दीदियां' जैसे कि सुनीता देवी, केवल खुद आत्मनिर्भर नहीं बनी हैं, बल्कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों की जिंदगी को भी बदलने में अहम भूमिका निभा रही हैं. उनका यह मॉडल अब अन्य गांवों के लिए भी एक उदाहरण बनता जा रहा है.

"पहले दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था. जीविका परियोजना से जुड़कर मैंने सौर पंप लगाया। अब किसानों को सस्ती दर पर सिंचाई सुविधा दे रही हूं. प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम 'मन की बात' में लिया, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है."- देवकी देवी, सोलर दीदी

पति के साथ सोलर दीदी देवकी देवी
पति के साथ सोलर दीदी देवकी देवी (ETV Bharat)

