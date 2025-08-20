गया: बिहार के गया में आगामी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में एक सभा को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष प्लान तैयार किया है.

बसों के लिए पार्किंग व्यवस्था: पटना, जहानाबाद, दाउदनगर, अरवल, नालंदा और नवादा से आने वाली बसों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं. दोमुहन फ्लाईओवर, टोल प्लाजा और डोभी के आसपास विशेष बस ठहराव बनाए गए हैं ताकि यात्रियों की सुविधा बनी रहे.

निजी वाहनों पर प्रतिबंध: पटना-डोभी राष्ट्रीय मार्ग गुलरिया चौक से डोभी तक निजी वाहनों के लिए प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहन गुलरिया चौक मोड़ से चेरकी-शेरघाटी मार्ग की ओर डायवर्ट किए जाएंगे. इसके अलावा जो भी बसें डोभी–पटना फ्लाईओवर से आएंगी, उन्हें दोमुहान फ्लाईओवर पार कराया जाएगा. यदि IIM पार्किंग में जगह उपलब्ध है, तो वहीं पार्किंग होगी. जगह नहीं होने पर टोल प्लाज़ा पर रोककर यात्रियों को उतारने के बाद बस को डोभी की तरफ भेजा जाएगा.

पीएम मोदी के सभास्थल का जायजा लेते जिलाधिकारी (ETV Bharat)

नालंदा-नवादा के लिए अलग व्यवस्था: नालंदा-नवादा से आने वाली बसें वजीरगंज होते हुए सिटी पब्लिक स्कूल से मेहता पेट्रोल पंप की ओर जाएगी. इसके बाद बुनियादगंज स्कूल होते हुए कंडी नवादा, बारा गुमटी को पार करते चाकंद मोड़ से पटना -गया- डोभी रोड पर निकल जाएगें. गया–बोधगया मार्ग से आने वाली बसें दोमूहान पार कराकर सर्विस लेन से मेन लेन पर लाकर टोल प्लाजा भेजा जाएगा. बसों की आगे डोभी की ओर पार्किंग में जाएगी.

VVIP और वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष व्यवस्था: VVIP और वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों के लिए अलग से मार्ग और पार्किंग का प्रबंध किया गया है. दोमुहन फ्लाईओवर के पास से मगध विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश और नोड-1, कन्वेंशन सेंटर में पार्किंग सुनिश्चित की गई है. शेरघाटी, इमामगंज और औरंगाबाद से आने वाली बसें डोभी से बोधगया की ओर आ सकेंगी.

सुरक्षा और यातायात नियंत्रण: जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सख्त नियंत्रण और मार्गों पर पुलिस तैनाती की है. आम जनता से भी नियमों का पालन करने और निर्धारित मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है.

यात्रियों के लिए सूचना: बस और वाहन संचालन में सुविधा बनाए रखने के लिए सभी यात्री और ड्राइवर प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. पार्किंग स्थल भरने पर बसों को अन्य निर्धारित स्थानों पर भेजा जाएगा.

"आगामी 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोधगया परिभ्रमण होना है. इसे लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है. प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए सभी सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लागू किया है." -शशांक शुभंकर, डीएम गया

