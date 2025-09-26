ETV Bharat / state

पीएम मोदी की बिहार में रोजगार स्कीम, मध्य प्रदेश की लाड़लियों ने बदली पार्टी की प्लानिंग

मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 77 फीसदी से ऊपर पहुंच गया था. बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर ये आंकड़ा 66 साल का रिकॉर्ड आंकड़ा था. विंध्य इलाके की जो सीटें थी, वहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा था. महिला मतदाता के प्रभाव वाली 35 में से 24 सीटें विंध्य की थी. जहां महिलाओं ने बढ़-चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया. इसकी बड़ी वजह लाड़ली बहना योजना थी. यहां की महाकौशल में भी सात सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं आगे रहीं.

बिहार में जिस तरह ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है. इस प्रयोग की पहली प्रयोगशाला मध्य प्रदेश था. यहां 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले लाड़ली बहना योजना की किश्त महिलाओं के खाते में आ चुकी थी. मध्य प्रदेश में जिस तरह से एंटीइनकम्बेंसी को पलटते हुए मध्य प्रदेश में कहानी बदली उसमें बड़ा क्रेडिट इस योजना का ही था. 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले 1 हजार रुपए से इस योजना की शुरुआत की गई थी. बीजेपी ने जिस मकसद से एन चुनाव के पहले ये योजना लांच की उसने असर भी दिखाया.

कैसे इस योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की रिकार्ड बनवाए. क्यों मध्य प्रदेश में सरकार ने सबसे बड़ा बजट लाड़ली बहना के नाम किया और बाकी योजनाओं के मुकाबले कैसे दीपावली तक इस योजना का बजट बढ़ाने की है तैयारी डिटेल रिपोर्ट.

भोपाल: बिहार में विधानसभा चुनाव के एन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी. इस योजना के तहत 26 सितंबर को बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10 हजार की किश्त के साथ करीब 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए. महिला वोटर के लिए चुनावी गणित बदलने के लिहाज से बीजेपी की पहली प्रयोगशाला मध्य प्रदेश रहा है. महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए यहीं सबसे पहले लाड़ली बहना योजना शुरू की गई थी.

खास बात ये है कि महिला उम्मीदवारों पर भी इसका असर पड़ा. उम्मीदवारों के तौर पर भी 2023 के विधानसभा चुनाव में 27 फीसदी महिलाएं चुनकर विधानसभा में पहुंची. ये 30 प्रतिशत की ग्रोथ कही जाएगी. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर कहते हैं, "लाड़ली लक्ष्मी योजना से लेकर लाड़ली बहना योजना तक बीजेपी ने सत्ता की नब्ज थाम ली और सामाजिक जो सर्वे हुए हैं, वो बताते हैं कि वाकई जीवन स्तर में महिलाओं में बदलाव आया भी है. सबसे बड़ी बात समाज में जो दोयम दर्जे पर थीं, इस तरह की योजनाओं ने उन्हें फ्रंट सीट पर बैठा दिया.

ऐसे सरकार की लाड़ली होती गईं बहनें

मध्य प्रदेश में शुरुआत में लाड़ली बहनों के खाते में केवल एक हजार की राशि दी जा रही थी, लेकिन फिर चुनाव जीत जाने के बाद इसमें इजाफा करके 1250 की राशि कर दी गई. रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए अलग से दिए गए, लेकिन वादे के मुताबिक धीरे-धीरे मोहन सरकार ने इसमें इजाफा किया. जिसके तहत अब दीपावली से ये राशि बढ़कर 1500 रुपए हो जाएगी. यानि लाड़ली बहनों के खाते में महीने की 10 तारीख को 1500 रुपए की राशि आएगी.

लाड़लियों की खाते में आएंगे अब इतने, सरकार पर बढ़ेगा बोझ

मध्य प्रदेश में सरकार 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना की किश्त डालती है. दीपावली से ये राशि 1500 रुपए हो जाएगी. जाहिर है कि इस योजना पर सरकार के बजट की कुल 5 प्रतिशत राशि खर्च हो रही है, इस 250 रुपए के इजाफे के बाद हर महीने करीब 310 करोड़ रुपए का अलग से खर्च सरकार पर बढ़ेगा और साल भर में देखें तो 3720 करोड़ का वित्तीय भार हो जाएगा. यानि करीब 22 हजार 425 करोड़ अलग से खर्च होंगे. जो कि मध्य प्रदेश के कुल बजट का पांच प्रतिशत हैं.

बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहते हैं, "बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की चिंता की और उसका प्रयास किया. वो किसी भी और दल ने नहीं किया. लाड़ली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में हमने लागू की. उसमें जैसा वादा था, उसी के मुताबिक लगातार राशि बढ़ाई जा रही है."

धीरे धीरे बढ़ेगी राशि मोहन यादव ने बताया कब मिलेंगे 3000

सीएम डॉ मोहन यादव कई जनसभाओं में ये कह चुके हैं कि शुरुआत भले 1 हजार रुपए की किश्त से की गई हो, लेकिन हम धीरे-धीरे इसमें इजाफा कर रहे हैं. पहले ये राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई. दीपावली से इसमें 250 रुपए और बढ़ाए जाएंगे और राशि 1500 रुपए हो जाएगी और जैसा कि वादा है कि 5 साल के भीतर ये राशि 3 हजार रुपए तक हो जाएगी.

लाड़ली बनी इन राज्यों में मिसाल

पूरे भारत में मिसाल बनी लाड़ली बहना योजना को बाकी राज्यों ने भी अपनाया. अभी देश के 8 से अधिक राज्यों में ये योजना चल रही है, लेकिन जिस राज्य मध्य प्रदेश से ये योजना शुरू हुई. वहां के मुकाबले बाकी राज्यों में मध्य प्रदेश से ज्यादा राशि लाड़ली बहनों को मिल रही है. इनमें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगना और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं.

वहां लाड़लियों के लिए 10 हजार से शुरुआत 2 लाख तक मदद

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार स्कीम के साथ फिलहाल पहले चरण में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन प्लानिंग ये है कि अगले चरण में 2 लाख रुपए तक की राशि आर्थिक मदद के तौर पर इन्हें दी जाएगी. इस राशि के बाद इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि अपना काम शुरु कर सकें और फिर सरकार ही इनके लिए हाट बाजार भी खड़ा करेगी.