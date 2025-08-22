ETV Bharat / state

चीफ मैनेजर गेल इंडिया प्रवीण गौतम ने बताया कि हरहुआ मुख्य स्टेशन से 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछी है.

वाराणसी गैस पाइपलाइ योजना.
वाराणसी गैस पाइपलाइ योजना. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 11:25 AM IST

वाराणसी: पीएम मोदी ने साल 2018 में वाराणसी के घर-घर पाइपलाइन से पीएनजी पहुंचाने की योजना लांच की. पहले चरण में तेजी से काम भी हुआ. अब तक करीब 50 हजार घरों तक पाइपलाइन पहुंची है और गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन अब योजना धीमी पड़ गई है. शहर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन नहीं पहुंची है. कई एरिया ऐसे भी हैं, जहां पाइपलाइन तो बिछी, लेकिन गैस की सप्लाई नहीं हो रही. ETV भारत ने पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पड़ताल की और हकीकत परखी. आप भी जानें कहां तक पहुंची यह योजना.

प्रधानमंत्री ऊर्जा परियोजना के तहत वाराणसी में लांच पाइप नेचुरल गैस (PNG) योजना को करीब 7 वर्ष बीत चुके हैं. अब तक करीब 50 हजार घरों तक कनेक्शन पहुंचा है. वहीं लगभग 50 हजार परिवार इसका इंतजार कर रहे हैं. बनारस के कई मोहल्ले, कॉलोनियों और गलियों में गेल की पीले रंग की पाइप घरों के बाहर तो दिखाई तो दे रही है, लेकिन यह अंडरग्राउंड कनेक्शन से नहीं जुड़ पाई है. जहां जुड़ी भी तो वहां गैस घर तक नहीं पहुंची है. उपभोक्ता इस बात को लेकर परेशान हैं, कि आखिर वह संपर्क किससे करें?

वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी. (Video Credit: ETV Bharat)

1200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी: चीफ मैनेजर गेल इंडिया प्रवीण गौतम ने बताया कि हरहुआ में मुख्य स्टेशन से अब तक 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन शहर की गलियों, कॉलोनी, सड़कों और अलग-अलग इलाकों में बिछाई जा चुकी है. काम अभी जारी है. कुछ इलाके ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन डालने के बाद आगे का काम रुक गया है, क्योंकि कहीं नाला तो कहीं पानी का कोई स्रोत सामने आ रहा है. इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. तकनीकी दिक्कतों के कारण ही देरी हो रही है. इसलिए ब्रांच पाइपलाइन से इनको जोड़ने में देरी हो जा रही है.

90 हजार घरों तक पीएनजी पहुंचाने का प्लान: प्रवीण गौतम का कहना है, कि हमने लगभग 90 हजार से ज्यादा घरों तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली है. जल्द ही इस काम को पूरा भी कर लेंगे. हम काम और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें अलग-अलग जगह पर काम करने के लिए अलग-अलग विभागों से एनओसी लेना होता है. इस पैमाने की परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एनएच, रेलवे और जिले की अन्य भूमि स्वामी प्राधिकरणों का समर्थन, सहयोग और समन्वय बेहद जरूरी है.

पीएनजी योजना के आंकड़े.
पीएनजी योजना के आंकड़े. (Photo Credit: ETV Bharat)

उपभोक्ता कर रहे इंतजार: उपभोक्ता इस बात से परेशान हैं, कि उन्होंने कनेक्शन इसलिए लगवाया कि एलपीजी से सस्ता और बेहतर होगा. प्राकृतिक गैस होने की वजह से यह सुरक्षित भी है. लीकेज की कंडीशन में नुकसान की कम संभावना होती है. अलग-अलग क्षेत्र के लोगों का कहना है, कि अब तक यह योजना बनारस के अधिकांश इलाकों में नहीं पहुंची है.

महमूरगंज क्षेत्र के रहने वाले अनिल केसरी का कहना है, कि उनके मोहल्ले में ज्यादातर लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन उनके घर में लगा है. एक बार में लगभग 13,000 रुपए का बिल आया. यह 9-10 महीने के अंदर आया था. इसे भरने के बाद हर महीने बिल भी जनरेट नहीं होता है. शिवरतनपुर क्षेत्र के रहने वाले इंद्रजीत जायसवाल का कहना है, कि उनके घर के बाहर से गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड गई है. पर हम 2 साल से कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं.

बजरडीहा व आसपास के क्षेत्र में लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला और न ही गैस पहुंच पाई है. संजय कुमार चौरसिया कहना है, कि उन्होंने एक साल पहले फॉर्म भरकर पैसे जमा किए. एक साल से ज्यादा होने जा रहा है, पाइप घर के बाहर लटकी हुई है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा.

कैसे करें गेल इंडिया से संपर्क.
कैसे करें गेल इंडिया से संपर्क. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन इलाकों में दिया गया कनेक्शन: गेल इंडिया के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रवीण की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, वाराणसी में सीजीडी परियोजना का कार्य गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा परियोजना के तहत मार्च 2018 से किया जा रहा है. वाराणसी के बीएचयू क्षेत्र में करौंदी, सुसुवाही, नरिया, छित्तूपुर, सीर गेट, बरेका क्षेत्र में सुंदरपुर, ककरमत्ता, चितईपुर, भिखारीपुर, अखरी, नदेसर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, जदीद बाजार, शिवपुर क्षेत्र में महारानी एन्क्लेव, राज राजेश्वरी कॉलोनी, गौतम ग्रीन अपार्टमेंट, कांशीराम आवास योजना, पहाड़िया में अशोक बिहार फेज 2, महादेव नगर, कुनित विहार कॉलोनी, पांडेपुर में आवास विकास, प्रेमचंद नगर कॉलोनी, भक्ति नगर, शांतिपुरम कॉलोनी में पाइपलाइन कनेक्शन दिए गए हैं.

जल्द ही यहां दिया जाएगा कनेक्शन: वहीं आने वाले 3-4 महीनों में चांदपुर, लहरतारा, मढ़ौली, मंडुआडीह, मुढ़ैला, लोहता, भीटारी, सामने घाट, मारुती नगर, गायत्री नगर, भगवानपुर, पटेल नगर, सारनाथ, बुद्धनगर, नखीघाट, अशोक विहार, गणपतनगर, श्रीनगर, टकटकपुर और इनके आसपास के क्षेत्र में लाइन पहुंचा दी जाएगी और कनेक्शन दिए जाएंगे.

