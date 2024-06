ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा चुनाव का मोदी 3.0 में दिख सकता है असर, सूबे से मनोहर लाल समेत 3 सांसद बन सकते हैं मंत्री - Three ministers from Haryana in Modi cabinet

By ETV Bharat Haryana Team Published : Jun 9, 2024, 2:32 PM IST | Updated : Jun 9, 2024, 2:37 PM IST

Three Ministers From Haryana in Modi Cabinet ( ईटीवी भारत चंडीगढ़ )

Last Updated : Jun 9, 2024, 2:37 PM IST