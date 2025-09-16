ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिवस सेवा पखवाड़े में प्रदेश भाजपा देगी 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवड़े में इस बार भाजपा जनसेवा के साथ पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश भी आमजन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा. आगामी दिनों में नवरात्रि और दीपावली का त्योहार आने वाला है. प्रदेश में लोग इस बार बढ़-चढ़कर खरीदारी करेंगे. ऐसे में इस अभियान के जरिए भाजपा आमजन को स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह करेगी.

'वोकल फॉर लोकल' का संदेश : बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है. पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से गांधी-शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा. इस पखवाड़े में सेवा के विविध कार्यक्रमों के साथ ही सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्य किए जाएंगे. इससे पहले सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन हो, इसके लिए राजस्थान बीजेपी की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला के बाद जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की गई. कार्यशालाओं में जनप्रतिनिधियों, नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बताया कि पखवाड़ा के दौरान कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए अधिक से अधिक जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया गया.

जयपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी 17 सितंबर से गांधी-शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है. इस दौरान बीजेपी सेवा कार्यों, खेलकूद, रक्तदान-स्वास्थ्य शिविर, मैराथन और केंद्र-राज्यों की योजनाओं के आधार पर जन भावना को पार्टी से जोड़ेगी. प्रदर्शनियों के माध्यम से पीएम मोदी की जीवन वृतांत लोगों को बताया जाएगा. इतना ही इस बार जनसेवा के साथ भाजपा ने पीएम मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश को भी इस सेवा पखवाड़े के जरिए आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है. इसमें भाजपा आमजन से स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह करेगी.

वोकल फॉर लोकल क्या है ? : वोकल फॉर लोकल, देश का वह मिशन है, जिससें वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर, विनिर्माण और आपूर्ति में आत्मनिर्भर और उत्पादित वस्तुओं के स्व-उपभोग में संलग्न हो सके. यह भारत में घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम है. आर्थिक वैश्वीकरण का समर्थन अनादि काल से ही मुखर और स्पष्ट रहा है. एक वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजो के खिलाफ स्वदेशी का संदेश देते हुए आंदोलन किया था. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के बाद भारतीयों ने अब विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी उत्पादों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.

पढे़ं.नशा मुक्त भारत : पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर राजस्थान में पांच जगह नमो युवा रन

आमजन को जोड़ने की कोशिश : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को पीछे रहकर आमजन को आगे रखना है. प्रत्येक कार्यक्रम से आमजन को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. यह प्रयास किया जाएगा कि इस दौरान किसी प्रकार की राजनीति नहीं दिखे. बीजेपी नेता चाहते हैं कि यह पखवाड़ा जनता को समर्पित होना चाहिए, लोगों को समझाना होगा कि पीएम मोदी ने सेवा कार्यों में राजनीति नहीं की बल्कि राष्ट्र धर्म के लिए जनता के हित में काम किया. इसके लिए अधिक से अधिक स्थानों पर पीएम मोदी के जीवन को साकार करती हुई प्रदर्शनी लगाई जाएगी. मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जनता की भलाई के लिए इतने काम किए हैं, जिनकी गिनती भी नहीं है. कार्यकर्ताओं को लोगों तक इन कार्यों को लेकर जाना है. हर सेक्टर में सरकार लोगों की भलाई के लिए योजनाएं लेकर आई है. प्रधानमंत्री चाहते हैं स्थानीय उत्पाद को बढ़ाया जाए, इसलिए हम आमजन को प्रेरित करेंगे. राठौड़ ने कहा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो किसी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे.

चार जयंती : सेवा पखवाड़े के दौरान पीएम मोदी के साथ ही तीन महापुरुषों के जन्मदिन पर भी आ रहे हैं. इन दिनों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सबसे पहले 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी, 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय. वहीं, दो अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आएगी. दो अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ ही शास्त्री जयंती प्रमुख रूप से मनाने के लिए कहा गया है. शास्त्री की फोटो लगाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.