पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं. यह देखा जा रहा है कि हर महीने प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा हो रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने राज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. बार-बार के दौरों से यह संदेश देने की कोशिश है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए गंभीर है.

कोसी इलाके को मिलेगी बड़ी सौगात: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया पहुंचेंगे. इस बार प्रधानमंत्री कोसी क्षेत्र का दौरा करेंगे. जहां वे एयरपोर्ट सहित हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रेस कांफ्रेंस करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (ETV Bharat)

बिहार को विकसित बनाने की दिशा में कदम: उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपेक्षित इस क्षेत्र को लेकर पीएम मोदी कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं. इसमें सबसे अहम पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात होगी जो इस इलाके की कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं को नई उड़ान देगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ-साथ अन्य योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे. यह दौरा प्रधानमंत्री की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत वे बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं." -दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा (ETV Bharat)

वादों को निभाने की कोशिश में पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार बिहार दौरे पर आकर अपने किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं. पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, जिसका जवाब पीएम मोदी अब जमीन पर काम दिखाकर देने जा रहे हैं.

नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं के साथ पीएम मोदी (ETV Bharat)

विपक्ष के आरोपों का देंगे जवाब: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता लगातार बिहार में सभाएं कर रहे हैं और चुनाव आयोग से लेकर केंद्र सरकार तक पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इन आरोपों का जवाब देने के साथ-साथ केंद्र की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे.

नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

योजनाओं की झड़ी लगाने की तैयारी: प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क विकास जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं. सूत्रों के अनुसार, हजारों करोड़ की परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी.

