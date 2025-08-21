गया: बिहार विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ डेढ़-दो महीने का समय बचा है और ऐसे में राज्य की राजनीति गरमा गई है. चुनावी रणनीतियों के तहत एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ताकत झोंक दी है. एक ओर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लोगों से बड़ा समर्थन मिला है, तो दूसरी ओर 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां जोरों पर हैं.

गया में पीएम मोदी की जनसभा: पीएम मोदी का यह कार्यक्रम गया के मगध विश्वविद्यालय मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल की यात्रा ने जनभावनाओं को छुआ है, विशेषकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को.

गया में पीएम मोदी की सभा में आने के लिए बांटा गया निमंत्रण पत्र (ETV Bharat)

राहुल गांधी की यात्रा से एनडीए में हलचल: राहुल गांधी की यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 5 दिनों में शाहाबाद, मगध और मुंगेर प्रमंडल को कवर कर चुकी है. तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ इस यात्रा को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. यही कारण है कि एनडीए के लिए यह यात्रा चिंता का विषय बन गई है.

5 लाख लोगों के जुटने का दावा: एनडीए ने राहुल गांधी की यात्रा की भीड़ से बड़ी भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है. भाजपा के नेता मनीष पंकज ने दावा किया है कि गया जिले में 5 लाख आमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं. मगध प्रमंडल के पांचों जिलों में बीते 10 दिनों से आमंत्रण अभियान चल रहा है.भाजपा की कोशिश है कि इस ऐतिहासिक सभा में 3 से 5 लाख लोग शामिल हों. इसके लिए डोर टू डोर अभियान, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है.

निमंत्रण पत्र के साथ (ETV Bharat)

कांग्रेस का आरोप प्रशासन जुटा रहा भीड़: प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रो. विजय कुमार मिठू ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में प्रशासन और सरकार की पूरी मशीनरी झोंक दी गई है. उनका आरोप है कि स्कूलों की गाड़ियां जबरदस्ती मांगी जा रही हैं, और ट्रैफिक रूट में बदलाव कर लोगों को बाधित किया जा रहा है.

"राहुल गांधी की यात्रा बिना प्रशासनिक मदद के सफल रही. प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ जुटाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का उपयोग किया जा रहा है." -प्रो. विजय कुमार मिठू, प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस

निमंत्रण पत्र के साथ भाजपा समर्थक (ETV Bharat)

विकास की राजनीति कर रहे हैं पीएम मोदी: भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद ने राहुल गांधी की यात्रा को चुनावी नौटंकी करार दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रतिक्रिया में सभा नहीं कर रहे, बल्कि वर्षों पुरानी जनता की मांगें पूरी करने आ रहे हैं. वे विष्णुपद कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर और अमृत भारत ट्रेन जैसी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे.

अल्पसंख्यक समाज भी होगा शामिल: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी शहलाल सिद्दीकी ने दावा किया कि शहर से 10 हजार से अधिक मुस्लिम नागरिकों को आमंत्रित किया गया है. उनका कहना है कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों के लिए कार्य किया है और मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें भागीदारी करेंगे. अलीगंज, गया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में विशेष आमंत्रण अभियान चलाया गया है.

गया में निमंत्रण पत्र देते भाजपा नेता (ETV Bharat)

विकास की योजनाएं जरूरी: गया के निवासी मोहम्मद शरफ आलम खान का कहना है कि वह राहुल गांधी की यात्रा में नहीं जा सके, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा में जाएंगे क्योंकि यह सरकारी कार्यक्रम है और गया के विकास से जुड़ी योजनाएं घोषित की जाएंगी. वहीं, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता एस राजेश आनंद ने बताया कि उन्हें भी आमंत्रण मिला है और वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे.

गया में निमंत्रण पत्र (ETV Bharat)

"राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ दिखावे की राजनीति है. उन्होंने कहा कि बोधगया की ज्ञानभूमि से राहुल और तेजस्वी ज्ञान लेकर नहीं गए, तभी तो वे वोट और वोटर के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं. प्रधानमंत्री की सभा में राहुल गांधी की तुलना में कई गुना अधिक भीड़ होगी." - राणा रंजीत, भाजपा नेता

मोदी की सभा में आने के लिए दिया गया निमंत्रण पत्र (ETV Bharat)

सभा की अंतिम तैयारियां जोरों पर: 21 अगस्त को एनडीए की ओर से आमंत्रण अभियान के साथ अंतिम तैयारियों पर भी जोर दिया गया. भाजपा, जेडीयू और हम पार्टी के नेता अपने-अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं. सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे.

ये भी पढ़ें