ETV Bharat / state

RJD में बड़ी टूट! गया में पीएम मोदी के मंच पर RJD के दो विधायक मौजूद - PM MODI BIHAR VISIT

पीएम मोदी के बिहार दौरे के दौरान आरजेडी को बड़ा झटका लगा है. तेजस्वी के दो विधायक पीएम मोदी के मंच पर नजर आए. पढ़ें

PM MODI BIHAR VISIT
पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी विधायक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read

पटना: बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने आरजेडी को एक बड़ा झटका दिया है. पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर है और लगातार बयानबाजी की जा रही है. लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी नीतीश की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने गया आ रहे हैं. ऐसे में इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे दिया है. पीएम की सभा के दौरान मंच पर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के तमाम शीर्ष नेता मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान चर्चा का विषय आरजेडी के दो विधायक हैं. इन दोनों की मौजूदगी ने बिहार की राजनीति का पारा हाई कर दिया है.

RJD में बड़ी टूट!: आरजेडी के दो विधायक पीएम मोदी के मंच पर विराजमान दिखे. आरजेडी विधायक विभा देवी की मौजूदगी से आरजेडी में खलबली मची है. वहीं प्रकाश वीर के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं.

विभा देवी के बारे में जाने: नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी हैं. विभा देवी RJD के पूर्व MLA राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. अभी हाल ही में पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. उन्हें बरी कर दिया गया है. पति के बरी होने के बाद से विभा देवी के बीजेपी में जाने के कयासों का बाजार गरम था. आज तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. कहा जा रहा है कि विभा देवी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं.

प्रकाश वीर के बारे में जाने: प्रकाश वीर रजौली से विधायक हैं. उनके आरजेडी छोड़ने की चर्चा कुछ महीनों से हो रही है. तेजस्वी यादव जब नवादा गए थे, उस समय भी प्रकाश वीर की टिकट कटने की बात कही गई थी. वहीं अब बीजेपी के मंच पर प्रकाश वीर के मौजूद रहने से आरजेडी को जोर का झटका लगा है. प्रकाश वीर 2020 में आरजेडी की टिकट पर एमएलए बने थे. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया कुमार को हराया था.

लालू ने किया था पीएम पर हमला: पीएम मोदी के गयाजी दौरे के पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हमला किया था. लालू ने एक वीडियो साझा करते हुए कटाक्ष किया था. उन्होंने कहा था कि गयाजी पिंडदान के लिए विख्यात है. पीएम वहां नीतीश की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.

नवादा में 6 विधानसभा सीटें: नवादा लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की छह सीटें आती हैं. इनमें नवादा जिले से नवादा, हिसुआ, वारिसलीगंज, गोविंदपुर और रजौली, जबकि शेखपुरा जिले से बरबीघा विधानसभा सीट शामिल है.

ये भी पढ़ें

पटना: बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने आरजेडी को एक बड़ा झटका दिया है. पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर है और लगातार बयानबाजी की जा रही है. लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी नीतीश की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने गया आ रहे हैं. ऐसे में इसका जवाब नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे दिया है. पीएम की सभा के दौरान मंच पर सीएम नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के तमाम शीर्ष नेता मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान चर्चा का विषय आरजेडी के दो विधायक हैं. इन दोनों की मौजूदगी ने बिहार की राजनीति का पारा हाई कर दिया है.

RJD में बड़ी टूट!: आरजेडी के दो विधायक पीएम मोदी के मंच पर विराजमान दिखे. आरजेडी विधायक विभा देवी की मौजूदगी से आरजेडी में खलबली मची है. वहीं प्रकाश वीर के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं.

विभा देवी के बारे में जाने: नवादा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक विभा देवी हैं. विभा देवी RJD के पूर्व MLA राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. अभी हाल ही में पोक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. उन्हें बरी कर दिया गया है. पति के बरी होने के बाद से विभा देवी के बीजेपी में जाने के कयासों का बाजार गरम था. आज तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. कहा जा रहा है कि विभा देवी आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं.

प्रकाश वीर के बारे में जाने: प्रकाश वीर रजौली से विधायक हैं. उनके आरजेडी छोड़ने की चर्चा कुछ महीनों से हो रही है. तेजस्वी यादव जब नवादा गए थे, उस समय भी प्रकाश वीर की टिकट कटने की बात कही गई थी. वहीं अब बीजेपी के मंच पर प्रकाश वीर के मौजूद रहने से आरजेडी को जोर का झटका लगा है. प्रकाश वीर 2020 में आरजेडी की टिकट पर एमएलए बने थे. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया कुमार को हराया था.

लालू ने किया था पीएम पर हमला: पीएम मोदी के गयाजी दौरे के पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से हमला किया था. लालू ने एक वीडियो साझा करते हुए कटाक्ष किया था. उन्होंने कहा था कि गयाजी पिंडदान के लिए विख्यात है. पीएम वहां नीतीश की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं.

नवादा में 6 विधानसभा सीटें: नवादा लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की छह सीटें आती हैं. इनमें नवादा जिले से नवादा, हिसुआ, वारिसलीगंज, गोविंदपुर और रजौली, जबकि शेखपुरा जिले से बरबीघा विधानसभा सीट शामिल है.

ये भी पढ़ें

नीतीश की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे मोदी, बोले लालू यादव

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में RJD के पूर्व MLA राजबल्लभ यादव बरी, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Nawada News: विधायक विभा देवी की चेतावनी, PDS में गड़बड़ी की जांच बाधित हुई तो तेज होगा आंदोलन

Nawada News : 'भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे पदाधिकारी', RJD विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठीं

पीएम मोदी बिहार दौरा: बिहार वासियों को 13000 करोड़ की सौगात

बिहार के हर घर में बिजली.. मिलेगा 10,000 रोजगार! PM मोदी करेंगे चौसा थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन

Last Updated : August 22, 2025 at 12:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RJD LEADER ON PM STAGERJD MLA VIBHA DEVITEJASHWI YADAVआरजेडी विधायक विभा देवीPM MODI BIHAR VISIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

क्या है ब्रोंको टेस्ट?, जानिए यो-यो टेस्ट से कितना अलग है?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.