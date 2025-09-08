ETV Bharat / state

15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे PM मोदी, भीड़ जुटाने के लिए NDA का प्रचार रथ रवाना

पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी है. इसके लिए आम लोगों को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है.

PM Modi Bihar Visit
पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पूर्णिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे है. वह पूर्णिया हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए की ओर से जोर-शोर से तैयारी चल रही है. सोमवार को शहर के आरएन साह चौक से प्रचार रथ को रवाना किया गया. प्रचार के साथ-साथ लोगों को प्रधानमंत्री के आने का आमंत्रण भी दिया जाएगा.

एनडीए का प्रचार रथ रवाना: पूर्व उप-मुख्यमंत्री और बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया. इस मौके पर बीजेपी विधायक विजय खेमका के अलावा बीजेपी-जेडीयू, हम, एलजेपीआर और आरएलएम के जिलाध्यक्ष समेत सभी घटक दलों के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

"पीएम मोदी एयरपोर्ट के साथ-साथ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने पूर्णिया पहुंच रहे हैं. उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वे सदर थाना क्षेत्र के शाशीबाड़ी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कई बड़े सौगात देंगे."- रेणु देवी, बीजेपी नेता सह मंत्री, बिहार सरकार

क्या बोले बीजेपी विधायक?: इस दौरान सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि 15 सितंबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सदर थाना क्षेत्र के शीशाबाड़ी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे. जहां लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे. पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में अब तक लाखों लोगों के बीच प्रधानमंत्री की सभा में आने के लिए आमंत्रण कार्ड बांटा गया है.

क्या है मोदी का कार्यक्रम?: प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उदघाटन करने के लिए बिहार आ रहे हैं. हवाई अड्डा का उदघाटन करने के बाद पीएम चुनापूर एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर से शीशाबाड़ी पहुंचेंगे. जहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

वीआईपी मूवमेंट के लिए रूट प्लान तैयार: पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वीआईपी आवाजाही के लिए अलग-अलग रूट तैयार किया जा रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक कसबा, डगरुआ, गुलाबबाग, शीशाबाड़ी चौक और जीरोमाइल सहित 16-17 जगहों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढे़ं:

पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, कोसी को देंगे बड़ी सौगात

पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से कोसी-सीमांचल की 62 सीटों पर NDA का टारगेट लॉक

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025PURNEA NEWSपीएम मोदी का पूर्णिया दौराPURNEA AIRPORTPM MODI BIHAR VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.