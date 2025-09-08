ETV Bharat / state

15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे PM मोदी, भीड़ जुटाने के लिए NDA का प्रचार रथ रवाना

पूर्णिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे है. वह पूर्णिया हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए की ओर से जोर-शोर से तैयारी चल रही है. सोमवार को शहर के आरएन साह चौक से प्रचार रथ को रवाना किया गया. प्रचार के साथ-साथ लोगों को प्रधानमंत्री के आने का आमंत्रण भी दिया जाएगा.

एनडीए का प्रचार रथ रवाना: पूर्व उप-मुख्यमंत्री और बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया. इस मौके पर बीजेपी विधायक विजय खेमका के अलावा बीजेपी-जेडीयू, हम, एलजेपीआर और आरएलएम के जिलाध्यक्ष समेत सभी घटक दलों के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.

"पीएम मोदी एयरपोर्ट के साथ-साथ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने पूर्णिया पहुंच रहे हैं. उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वे सदर थाना क्षेत्र के शाशीबाड़ी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कई बड़े सौगात देंगे."- रेणु देवी, बीजेपी नेता सह मंत्री, बिहार सरकार

क्या बोले बीजेपी विधायक?: इस दौरान सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि 15 सितंबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सदर थाना क्षेत्र के शीशाबाड़ी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करेंगे. जहां लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे. पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में अब तक लाखों लोगों के बीच प्रधानमंत्री की सभा में आने के लिए आमंत्रण कार्ड बांटा गया है.