क्या है कोसी-मेची परियोजना.. जिससे बिहार को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, PM मोदी इस दिन करेंगे शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार को एक और बड़ी सौगात दे सकते हैं. पीएम कोसी-मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे. पढ़ें
Published : September 12, 2025 at 12:56 PM IST
पटना: बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार बिहार को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है. बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी बारिश के दिनों में राज्य में तबाही मचाती है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार दौरे में कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं और उसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है. कोसी-मेची लिंक परियोजना को लेकर जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने पटना में बैठक की और हवाई सर्वेक्षण भी किया.
कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास: पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उनका स्वागत करते हुए महत्वाकांक्षी कोसी-मेची लिंक परियोजना के विषय में जानकारी दी. विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उक्त परियोजना के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला.
आज केंद्रीय मंत्री श्री @CRPaatil जी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी जी (जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार) के साथ हेलिकॉप्टर द्वारा सुपौल पहुँचा और कोसी बैराज का विस्तृत निरीक्षण किया।— Vijay Kumar Choudhary (@VijayKChy) September 11, 2025
निरीक्षण के दौरान परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं… pic.twitter.com/5Ve96ijKMa
मेची नदी का विस्तारीकरण: बैठक के दौरान मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य रूप से इस परियोजना से 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जहां एक ओर, बाढ़ अवधि में कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी में पहुंचाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर, 41 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वी मुख्य नहर का पुनरुद्धार और मेची नदी का विस्तारीकरण होगा.
"इससे बाढ़ शमन भी हो सकेगा. प्रधानमंत्री के 15 सितंबर को प्रस्तावित पूर्णिया दौरे के क्रम में इस परियोजना के शिलान्यास होने की संभावना है."- विजय कुमार चौधरी,मंत्री, बिहार सरकार
कोसी-मेची क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण: इस बाबत दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ कोसी-मेची क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अवलोकन किया. हवाई सर्वेक्षण के दौरान विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी साथ थे. बैठक में पश्चिमी कोसी नहर पुनर्स्थापन परियोजना एवं बागमती तटबंध परियोजना पर भी चर्चा हुई.
बाढ़ सुरक्षा में होगा इजाफा: इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में बाढ़ सुरक्षा का स्तर सुदृढ़ होगा और तटबंधों, नहरों और रिंग बांधों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित होगी. साथ ही, आपदा के दौरान जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग मिलेगा और सिंचाई प्रणाली के विस्तार से किसानों को पर्याप्त जलापूर्ति प्राप्त होगी, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा.
बिहार के चौतरफा विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे जहां एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं किसान भाई-बहनों की आय भी बढ़ेगी।https://t.co/7cbxM6wIRc— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2025
बाढ़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त निधि पर जोर: इन परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन न केवल वर्तमान में बाढ़ प्रबंधन और कृषि विकास में सहायक होगा, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान भी देगा. पटना स्टेट हैंगर में बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सितंबर में आई बाढ़ से हमने महत्वपूर्ण सीख ली है.
इस बार विभाग दोगुनी तैयारी के साथ काम कर रहा है. उन्होंने बाढ़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता बतायी, ताकि बिहार में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.
राशि को लेकर निर्माण कार्य शुरू होने में विलंब: कोसी मेची नदी जोड़ योजना लंबे समय से विवादों में रहा है. नीतीश सरकार की ओर से 90:10 की रेशियो में राशि देने की मांग केंद्र सरकार से की जाती रही है. यानी 90% राशि केंद्र सरकार दे और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी. इसके कारण ही इस परियोजना में और विलंब हुआ है.
केंद्र सरकार ने 60: 40 के रेशियो में राशि देने की स्वीकृति दी है, लेकिन चुनावी साल में इस परियोजना का निर्माण शुरू होने की संभावना जगी है. 15 सितंबर को प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर देंगे और इसका कार्य शुरू हो जाएगा. इससे सीमांचल के बड़े हिस्से में न केवल बाढ़ से निजात मिलेगी, बल्कि सिंचाई के लिए भी व्यवस्था होगी. परियोजना की लागत 6283 करोड़ से अधिक है.
कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट: बिहार की महत्वाकांक्षी कोसी-मेची रिवर लिंक प्रोजेक्ट बिहार के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा सहित अन्य सीमावर्ती जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और बाढ़ की परेशानी कम होगी. यह परियोजना कृषि उत्पादकता को नया आयाम देगी और लाखों किसानों को राहत मिलेगी.
क्या है कोसी-मेची लिंक परियोजना?: कोसी-मेची लिंक परियोजना भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना है. इसके तहत कोसी को महानंदा की सहायक नदी मेची से जोड़ना है. इसकी कुल लंबाई 117.50 किलोमीटर है और 41.3 KM लंबा पूर्वी कोसी मुख्य नहर है. प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 76.2 KM है. कोसी-मेची लिंक परियोजना के निर्माण के तहत 9 नहर साइफन, 28 हेड रेगुलेटर, 14 साइफन एक्वाडक्ट, 42 सड़क पुल, 9 पाइप कल्वर्ट और 9 क्रॉस रेगुलेटर बनना है.
क्या है साइफन एक्वाडक्ट ?: एक हाइड्रोलिक संरचना, जिसका इस्तेमाल नहर या नदी के पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए किया जाता है.
कोसी-मेची नदी योजना की मुख्य बातें: कोसी-मेची नदी योजना देश की दूसरी सबसे बड़ी योजना है. उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल इलाके बाढ़ से मुक्त होंगे. 2.15 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी. कोसी का अतिरिक्त पानी महानंदा बेसिन में डाला जाएगा. हनुमान बराज के माध्यम से महानंदा बेसिन में पानी जाएगा. क्षेत्र की बकरा, रावता, कनकई नदियों को भी जोड़ा जाएगा.
