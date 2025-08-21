ETV Bharat / state

गया में कल सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद, PM मोदी के कार्यक्रम के कारण बड़ा फैसला - PM MODI BIHAR VISIT

पीएम मोदी 22 अगस्त को गया आएंगे. इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

PM Modi Bihar Visit
पीएम मोदी का गया दौरा (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 5:27 PM IST

गया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. गया के बोधगया में वह सभा को संबोधित करेंगे. पीएम के कार्यक्रम और जिले के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक दबाव को देखते हुए जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को शिक्षण संचालन स्थगित रहेगा. गया डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ओमप्रकाश ने इसकी चिट्ठी जारी की है.

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जारी की चिट्ठी: जिला शिक्षा पदाधिकारी ओमप्रकाश की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 अगस्त को गया जिले में परिभ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित है. उनके कार्यक्रम के अवसर पर कई जिलों एवं विभिन्न मार्गो से हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों से लोगों के भाग लेने की संभावना है. इसके कारण पूरे जिले में यातायात संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

PM Modi Bihar Visit
22 अगस्त को गया में स्कूल बंद रखने का आदेश (ETV Bharat)

बंद रहेंगे सभी स्कूल: जारी लेटर में आगे कहा गया है, 'सुचारू यातायात संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है. फिर भी सावधानी के तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुविधा को देखते हुए उस दिन विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रखना उचित प्रतीत होता है. इसे लेकर गया जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को 22 अगस्त शुक्रवार को बंद रखा जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे को यातायात से संबंधित समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े.'

2 लाख से अधिक लोगों के जुड़ने का अनुमान: प्रधानमंत्री के 22 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. जिला प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है. प्रशासनिक अनुमान है कि पीएम के कार्यक्रम में 2 लाख से भी अधिक लोग आएंगे. विभिन्न जिलों से वाहनों से लोगों के आने के बीच यातायात व्यवस्था पर दबाव देखते हुए विद्यालयों में शुक्रवार को शिक्षण कार्य स्थगित रखा गया है.

"जिलाधिकारी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है. इस संबंध में चिट्ठी जारी कर दी गई है. शुक्रवार को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन गया जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेंगे."- ओमप्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया

PM Modi Bihar Visit
शुक्रवार को बिहार दौरे पर पीएम मोदी (ETV Bharat)

क्या है पीएम का कार्यक्रम?: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गया में औंटा–सिमरिया 6-लेन गंगा पुल, थर्मल पावर, सीवरेज नेटवर्क, रेल नेटवर्क समेत कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. उसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे. उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप-मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के अलावे एनडीए के विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे. पीएम 13,000 करोड़ रुपये की सौगात देंगे.

"मैं गया आने के लिए उत्सुक हूं. जहां 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा. इन परियोजनाओं में NH-31 के बख्तियारपुर से मोकामा खंड का चार लेन का निर्माण, बक्सर थर्मल पावर प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क शामिल हैं."- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

