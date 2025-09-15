ETV Bharat / state

पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली बार यहां के लिए उड़ान भरेगा विमान, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, बुकिंग फुल

पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली विमान आज होगी रवाना ( ETV Bharat )

पीएम मोदी देंगे बिहार को कई सौगातें: बता दें कि रेल‑सेवा को तेज करते हुए कई नया अमृत भारत/वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखायी जाएगी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 हजार से अधिक परिवारों को नए घरों की चाबियां भी मिलेंगी. ये सारी पहल विकास, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं.

उमड़ रही भीड़: सूचना संकलन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. वहीं सभा में अलग-अलग स्थान से आने वाले लोगों के वाहन के पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है. सभा स्थल पर नेताओ का आना शुरू हो गया है.

सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम: प्रधानमंत्री की पूर्णिया में आज होने वाली जनसभा को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है. पूरे शहर को बैनर पोस्टर,कटआउट और त्वरणद्वार से सजाया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं. वहीं सुगम यातायात के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की गई है.

पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान: जानकारी के अनुसार उद्घाटन के लिए अहमदाबाद से 69 सीटर विमान पूर्णिया पहुंचने वाला है. उसी विमान से 61 यात्री पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे. यह पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली उड़ान है. इसके साथ ही कोलकाता के लिए भी विमान उड़ान भरेगा. बुकिंग फुल हो चुकी है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए यात्री उत्साहित हैं.

आने वाले समय में बढ़ेगी कनेक्टिविटी : आने वाले समय में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरू और मुंबई जैसे शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ने पर सीमांचल के लोगों के साथ ही कोसी क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा होगा.

पूर्णिया से उड़ान भरेगा विमान: बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें देने जा रहे हैं. साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में किए गए अपने वादे को पीएम मोदी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर रहे हैं. पूर्णिया एयरपोर्ट से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए शुरुआत में विमान उड़ान भरने जा रही है.

पूर्णिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ ही करीब 36 हज़ार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे. इस अवसर पर नई रेल‑लाइन, सड़कें, हवाई अड्डा, थर्मल पावर प्लांट और पेयजल योजनाएं जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी. विकास की इन योजनाओं से बिहार में रोजगार और सुगम परिवहन का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है.

पूर्णिया एयरपोर्ट से पहला कमर्शियल विमान: सरकार का दावा है कि इस बार का पैकेज में बिहार की सामाजिक‑आर्थिक विकास की बुनियाद को मजबूत करने का लक्ष्य दिखता है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलाव लेकर आयेगा. पीएम मोदी रेल से लेकर ट्रेन तक और बिजली के साथ ही ऊर्जा योजनाओं को नई उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में पूर्णिया एयरपोर्ट के नये टर्मिनल बिल्डिंग उद्घाटन होगा. एयरपोर्ट से पहला कमर्शियल विमान रवाना किया जाएगा.

रेल‑सेवा में बढ़ावा: अररिया‑गलगलिया‑ठाकुरगंज नई लिंक रेल लाइन का उद्घाटन होगा. जोगबनी‑दानापुर, सहरसा‑अमृतसर, और जोगबनी‑ईरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा.

अमृत भारत/वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी (ETV Bharat)

बिजली और ऊर्जा योजनाएं: 2400 मेगावाट के पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा. नदियों, जल आपूर्ति और पर्यावरण प्रबंधन, कोसी‑मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना (फेज 1) का शिलान्यास पीएम करेंगे. वहीं भागलपुर में नमामि गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट शोधन संयंत्र (STP) और इंटरसेप्शन एवं डायवर्सन परियोजना, दरभंगा, कटिहार, भागलपुर जिलों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की घोषणा की जाएगी.

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं: राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना जिससे मखाना उगाने वालों को बड़े बाजार और संसाधन मिलेंगे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 49,020 लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपी जाएंगी.

राजनीतिक व सामाजिक महत्व: सीमांचल को मिल रही इन सौगातों से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बल्कि सामाजिक विकास, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है. बिहार की सीमावर्ती इलाकों में विशेष रूप से संपर्क सुविधाएं बेहतर होंगी. यह कदम राज्य के 'विकसित बिहार' के एजेंडे को और गति देगा.

जिला नियंत्रण कक्ष (ETV Bharat)

चुनावी माहौल है इसलिए इन घोषणाओं का राजनीतिक मायने भी है, लेकिन इसी बहाने अगर विकास की योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं तो यह सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सौगात बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी.

इन योजनाओं का होगा उद्घाटन: 34 करोड़ रुपये की लागत से बने पूर्णिया हवाई अड्डे के न्यू सिविल एन्क्लेव का आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. 4,410 करोड़ रुपये की लागत से बनी अररिया-गलगलिया रेल लाइन, सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) तथा जोगबनी-इरोड के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

पूर्णिया में 64 करोड़ की लागत से बने सीमेन बैंक की सुविधा, 603 करोड़ की लागत से बने 40,920 लाभार्थियों का गृहप्रवेश, 500 करोड़ का सामुदायिक निवेश कोष का वितरण किया जाएगा.

इन परियोजनाओं का होगा शिलान्यास: 2,680 करोड़ की कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक नदी परियोजना, 25,000 करोड़ की भागलपुर में अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना, 2,170 करोड़ की विक्रमशिला-कटारिया रेल लाइन का PM शिलान्यास करेंगे. विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया एवं सीमांचल के लोगों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री के द्वारा मिलने जा रही है.

