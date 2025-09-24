ETV Bharat / state

पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा कल, देश और प्रदेश को मिलेंगी कई बड़ी सौगातें

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा क्षेत्र को 1 लाख 8 हजार 468 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं. वे यहां परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे. यह परियोजना राजस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. देशभर में प्रस्तावित 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक संयंत्र बांसवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है. इससे राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और स्थानीय पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी. भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध है कि हर क्षेत्र में विकास की किरण पहुंचे और यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

पीएम मोदी देंगे देश और प्रदेश को सौगातें : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र के नापला में आएंगे और हजारों करोड़ की न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी देश और प्रदेश को ओर भी कई बड़ी सौगातें इस जनसभा के जरिए देने वाले हैं. पीएम मोदी जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद आमजन को मिलने वाले फायदों और भविष्य में इससे देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे. पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश की सत्ता और संगठन दोनों पूरी ताकत के तैयारियों में लगे हुए हैं. पिछले पांच दिन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर-बांसवाड़ा प्रवास पर हैं. इस दौरान राठौड़ घर-घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीले चावल वितरित कर रहे हैं.

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे. जीएसटी लागू होने के बाद प्रधानमंत्री का पहली बार दौरा हो रहा है. ऐसे में जीएसटी स्लैब को लेकर तो पीएम मोदी देश और प्रदेश को संबोधित करेंगे ही, इसके साथ ही आदिवासी अंचल में होने वाली पीएम मोदी की इस सभा में काफी कुछ सौगातें भी मिलने वाली हैं. कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे ठीक पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर सियासी पारा गरमा दिया है. इस दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं.

पढ़ें. मानगढ़ धाम से उठी भील प्रदेश की आवाज़, 4 राज्यों से जुटे हजारों आदिवासी, रखी 36 बड़ी मांगें

कुल 1 लाख 22 हजार करोड़ की मिलेंगी सौगातें : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान बीकानेर और देहली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और देहली कैंट बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. विकसित राजस्थान के विजन से राजस्थान को जल संसाधन, PWD पीएचईजी, शहरी विकास एवं आवास, चिकित्सा शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों के विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी हो रहा है. कुल मिलाकर लगभग 1,22,000 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जिसमें से राजस्थान को 1,08,468 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है.

2022 में मानगढ़ धाम में आए थे पीएम मोदी (ETV Bharat (File Photo))

मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की उठी मांग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है. बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया. रोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा था कि माही परमाणु बिजलीघर इस क्षेत्र के लिए एक घातक परियोजना साबित होने वाली है. इसका वर्षों से स्थानीय लोग कड़ा विरोध जता रहे हैं. परियोजना में नियम विरुद्ध जाकर आदिवासी समुदाय की भूमि अवाप्ति की गई है. विस्थापित आदिवासी परिवारों के उचित मुआवजे सहित कई मांगों को नहीं माना गया है.

कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री वागड़ क्षेत्र में आ रहे हैं. हजारों करोड़ की विकास परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं. यही सही अवसर है कि पीएम मोदी हजारों जनजातियों की शहादत एवं बलिदान की धरा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की घोषणा करें और धाम तथा जनजाति वर्ग को भरपुर सम्मान दिया जाए.

पढ़ें. पूर्व सीएम गहलोत का पीएम मोदी से सवाल, कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा?

आदिवासी समाज का भाजपा ने किया सम्मान : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता के हितों की चिंता नहीं की, केवल भ्रम फैलाने का कार्य किया है. गहलोत सरकार के कार्यकाल में विधायकों को रिसॉर्ट में बंद कर रखा गया, जिससे जनसेवा का समय ही नहीं मिला. कांग्रेस के समय पुलिस पर हमले होते थे, जबकि वर्तमान सरकार ने पुलिस को संसाधनों से सशक्त किया है.

'राजस्थान का जलियांवाला बाग' : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि भाजपा सरकार में मानगढ धाम विकसित हुआ है. 'राजस्थान का जलियांवाला बाग' के नाम से मशहूर मानगढ़ धाम आदिवासी बलिदान और स्वाधीनता संग्राम की गौरवशाली गाथा का प्रतीक है. मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है. 17 नवंबर 1913 को हुए भीषण नरसंहार का साक्षी है. इस दिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे लगभग 1500 आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया था. गोविंद गिरी के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने आदिवासी समाज की एकता और स्वाधीनता की भावना को दर्शाया. प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ उसके बाद से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करती रही है. इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्य सरकारों को साथ मिलकर विकास करने की बात कही थी जो लगातार किया जा रहा है.

पढ़ें. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ याचिका में बहस पूरी, फैसला बाद में

पीएम के दौरे से जगी थी उम्मीद : 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था. उनके दौरे से पहले यह उम्मीद जगी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा. पीएम ने यहां आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया और इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा न होने से आदिवासी समुदाय में मायूसी छा गई थी. यह पहला मौका नहीं था जब यह मांग अनसुनी रही. पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल इस मांग को उठाते रहे हैं. इस बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक बार इस मांग को उठाकर नया सियासी दाव खेला है.

मानगढ़ धाम का है सियासी महत्व : मानगढ़ धाम का महत्व केवल ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी है. बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी समाज में भी इस स्थल का विशेष महत्व है. यही वजह है कि यह स्थल राजनीतिक दलों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है.

दो साल पहले विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई दिग्गजों ने यहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. वहीं, बीजेपी ने भी पिछले साल भव्य आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए. वहीं, अक्टूबर 2024 में 'आदि गौरव सम्मान समारोह' में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पहुंची थी. पहली बार भारत का कोई राष्ट्रपति इस धाम पर पहुंचा था.