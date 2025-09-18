पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा : देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक ली.
Published : September 18, 2025 at 8:07 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी इस दौरे के दौरान देश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें राजस्थान में माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी अपने हाथों से करेंगे.
इसके साथ राजस्थान को 2 वंदे भारत सहित कुल 3 एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिलेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित 25 सितंबर के बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक. इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम कर कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करें.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की आगामी बांसवाड़ा यात्रा के संदर्भ में तैयारियों की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक ली।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) September 18, 2025
उपस्थित अधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से… pic.twitter.com/5zWzZrse7f
विभिन्न परियोजनाओं की मिलेगी सौगात : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 सितम्बर को बांसवाड़ा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर केन्द्र व राज्य सरकार की लगभग 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयत्र का शिलान्यास करेंगे, जो कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ऐतिहासिक कदम साबित होगा.
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मोदी राजस्थान सहित कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं भी देशवासियों को समर्पित करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुख्य कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाए. उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पर्यटन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं संचार विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए.
लाभार्थियों से होगा संवाद : मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पीएम मोदी बीकानेर-दिल्ली केन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली केन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करेंगे. इस कड़ी में बीकानेर, जोधपुर एवं उदयपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों की तैयारियां पूर्ण की जाए. उन्होंने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों और प्रधानमंत्री के मध्य संवाद कार्यक्रम के लिए भी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए.
सीएम ने कहा कि आयोजन स्थल पर आमजन के लिए बैठक, पेयजल, आवागमन सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे किसी भी तरह की असुविधा ना हो. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के तहत सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गृह और परिवहन विभाग यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं करें. इसके लिए विशेष तौर पर अधिकारी भी नियोजित किए जाएं.