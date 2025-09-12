पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की वार्ता के क्या हैं सांस्कृतिक और राजनीतिक मायने, दोनों देशों में क्या है खास रिश्ता
मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का परिवार बिहार में रहता था. नितिश सरकार में वहां उनके नाम से सड़क बनाई गई है.
September 12, 2025
वाराणसी: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम इन दिनों भारत के दौरे पर है. इस दौरे पर वे काशीनगरी बनारस भी आए. यहां उनकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. बनारस में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई. जिसके जरिए मॉरीशस और भारत के संबंधों को आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से और ज्यादा मजबूत बनाने का प्रयास किया गया. अब इसके राजनीतिक मायने भी निकले जा रहे हैं, इसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
दरअसल, मॉरीशस और भारत का बेहद पुराना और गहरा संबंध है. भारत में खासकर बनारस का मॉरीशस से एक अलग लगाव माना जाता है. कहा जाता है कि जिस तरीके से बनारस में लघु भारत है, ठीक उसी प्रकार से मॉरीशस में लघु भारत की तस्वीर नजर आती है.
मॉरीशस, बनारस के संबंधों को बताते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय भोजपुरी अध्ययन केंद्र के पूर्व समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव शाही कहते हैं, जब हम मॉरिशस को देखते हैं तो उसकी बनावट भारत से मिलती है. भारत के अलग-अलग देशों से गिरमिटिया मजदूर मॉरीशस गए, जहां उन्होंने मॉरीशस में काम किया और वहां आजादी की लड़ाई लड़ी. एक खूबसूरत मॉरीशस को तैयार किया.
मॉरीशस में दिखती लघु भारत की तस्वीर: उन्होंने बताया कि, बनारस को भारत का मिनी भारत कहा जाता है और मॉरिशस में भी लघु भारत की तस्वीर दिखती है. इंदिरा गांधी जब मॉरीशस गई थीं तो उन्होंने कहा था कि, यह एक लघु भारत है, जहां बनारस की हर बोली भाषा और अंचल के लोग रहते हैं. मॉरीशस की जनसंख्या लगभग 12 लाख है. वहां जाकर के यहां के लोगों ने अपनी संस्कृति भाषा परंपरा को जीवित रखा है और जब भी वहां के लोग भारत आए तो बनारस जरूर आते हैं.
मॉरीशस में है गंगासागर, भव्य शिव मंदिर: शाही बताते हैं कि बनारस में गंगा है शिव है. यह बात जानकर आपको खुशी होगी कि, मॉरीशस में भी एक गंगासागर बनाया गया है. वहां पर भगवान शिव का विशाल मंदिर है, जहां उनकी आराधना की जाती है. उसके साथ ही भारत मॉरीशस का संबंध आरा से भी होकर के जाता है. क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का परिवार बिहार के आरा के हरिगांव का रहने वाला है.
बनारस से बिहार की सियासत साधने की कोशिश: वह कहते हैं की सांस्कृतिक रूप से भारत और मॉरिशस में खासकर बनारस और मॉरीशस के संबंधों में एक अलग प्रकार का जुड़ाव नजर आता है. इस दौरे के राजनीतिक मायने तो सियासतदार जानें लेकिन, यह जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे हैं भोजपुरी बेल्ट और बिहार की सीमा से सटे बनारस में इस वार्ता के होने के अपने कई अलग मायने हैं. जिसका एक सिरा बिहार चुनाव से भी जुड़ रहा है.
मॉरीशस पीएम बिहार के रहने वाले: शाही बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां अपने शहर को दिखाने के लिए मॉरीशस के प्रधानमंत्री को लेकर के आए हैं, तो दूसरा यह भोजपुरी बोली जाने वाली बेल्ट है. इसी से सटा हुआ बिहार है.
मॉरीशस पीएम के नाम पर बिहार में सड़क: बिहार में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का परिवार रहता था. नितिश सरकार में वहां उनके नाम से सड़क बनाई गई है. मॉरीशस के प्रधानमंत्री के पूर्वजों की प्रतिमा लगाई गई है. निश्चित रूप से इससे बिहार की सियासत को कहीं न कहीं साधने की कोशिश है.
