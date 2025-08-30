नई दिल्ली: बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा आ रहा है. शनिवार को इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली बीजेपी के द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए.
दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली भाजपा के अलग-अलग विंग के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता शामिल हुए. हाथों में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली के अलग-अलग जगहों से पहुंचे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल मार्ग स्थित आंद्रा भवन पर यह प्रदर्शन किया. हालांकि, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, ताकि प्रदर्शनकारी कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाए.
बीजेपी कार्यकताओं और पुलिस के बीच बहसबाजी: दिल्ली बीजेपी के कार्यकताओं और पुलिस के बीच जमकर बहसबाजी हुई है. बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही कई कार्यकताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है. मंच पर संबोधन के दौरान राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा; ''पीएम नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग राजनीति की मर्यादा का पतन ही नहीं है, भारतीय संस्कृति व नारी सम्मान पर प्रहार है. जिन नेताओं से जनता सकारात्मक राजनीति की उम्मीद करती है, उनका स्तर इतना गिर जाना, जनता से लगातार मिल रही अस्वीकृति का प्रतीक है.''
#WATCH | Delhi Police used water cannon to disperse BJP leaders and workers protesting over alleged derogatory remarks against Prime Minister Modi and his late mother at a Mahagathbandhan event in Bihar's Darbhanga pic.twitter.com/ID0ala82my— ANI (@ANI) August 30, 2025
#WATCH | Delhi Police detained BJP leaders and workers protesting over alleged derogatory remarks against Prime Minister Modi and his late mother at a Mahagathbandhan event in Bihar's Darbhanga pic.twitter.com/75io0J8QD1— ANI (@ANI) August 30, 2025
भाजपा ने कांग्रेस को बताया नफरती: प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेताओं ने कहा कि उनके नेताओं ने इस यात्रा में अपमान, नफरत और अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर दी है. कांग्रेस पार्टी के राजनीति का यह सबसे निचला स्तर है. यह कांग्रेस की नफरत की दुकान का असली चेहरा है. तरुण चुग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को न देश के स्वाभिमान की चिंता है और न ही प्रदेश की. विभिन्न राज्यों के लोगों को आपस में लड़ाना इनकी रणनीति का हिस्सा रहता है.
