पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मनाएगी "सेवा पखवाड़ा", चंडीगढ़ में तैयारियां पूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर को मनाया जाएगा. बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है.

PM Modi 75th birthday on 17 September BJP will celebrate Seva Pakhwada Chandigarh Bjp
पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मनाएगी "सेवा पखवाड़ा" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 9:11 PM IST

चंडीगढ़ : पीएम नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाएगा. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 'सेवा पखवाड़ा' अभियान की तैयारियां पूरी कर ली है. चंडीगढ़ में भी इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है. सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. ये अभियान 'सेवा ही संगठन' के मंत्र पर आधारित है और देशभर में स्वच्छता, रक्तदान, पौधारोपण, स्वास्थ्य जांच शिविरों जैसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनसेवा को बढ़ावा देगा.

"पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान" : चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि "हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है. आज सभी देश भारत की ओर देखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री से सुझाव भी लेते हैं. आज भारत की आवाज हर देश बड़े गौर से सुनता है. जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी की जिंदगी जीते हुए प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं, वो गर्व की बात है. हमारे प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं."

"सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा" : इसी संबंध में चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में बताया कि "प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा. ऐसे में इस वर्ष पार्टी विशेष आयोजन कर रही है."

"पूरे देश में चलेगा स्वच्छता अभियान" : जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि "ये अभियान पूरे देश में चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे. इसके तहत 17-19 सितंबर को सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, जबकि 18-24 सितंबर तक मंडल स्तर पर स्कूलों और अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे और 2 अक्टूबर को 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत खादी उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा."

'चलो जीते हैं' का प्रदर्शन : उन्होंने कहा कि "ये अभियान केवल सेवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म 'चलो जीते हैं' का प्रदर्शन भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में घर-घर महासंपर्क अभियान. बड़े स्तर पर रक्तदान शिवर लगाया जाएगा जहां पर भारी संख्या में लोग रक्त दान करेंगे. इसके अलावा चंडीगढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा."

प्रधानमंत्री के बारे में जानिए :

  1. 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महेसाणा जिले के वडनगर ग्राम में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म
  2. आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री
  3. नरेंद्र मोदी की मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदरदास मूलचंद मोदी है
  4. गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई पूरी की
  5. अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री
  6. 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे
  7. 9 जून 2024 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
  8. 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को फायदा
  9. 2014 और 2024 के बीच पीएम आवास योजना के तहत 4.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी
  10. 2019 के अंतरिम बजट के दौरान किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा
  11. 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर ‘स्वच्छ भारत मिशन’ का शुभारंभ
  12. पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र के ‘चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड’ से सम्मानित किया गया
  13. पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘किंग अब्दुलअजीज सैश’ से नवाजा गया
  14. नरेंद्र मोदी को रूस का द ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट सम्मान से नवाजा गया
  15. फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान से नवाजा गया
  16. अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवॉर्ड सम्मान से नवाजा गया
  17. यूएई के ऑर्डर ऑफ जायद अवॉर्ड सम्मान से नवाजा गया
  18. मालदीव के रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन सम्मान से नवाजा गया
  19. बहरीन के किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से नवाजा गया
  20. भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो सम्मान से नवाजा गया
  21. पापुआ न्यू गिनी के ग्रैंड कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ़ लोगोहू सम्मान से नवाजा गया
  22. फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से नवाजा गया
  23. मिस्र के ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से नवाजा गया
  24. फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से नवाजा गया
  25. ग्रीस के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से नवाजा गया
  26. 2018 में शांति और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार मिला
  27. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया
  28. कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स के ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया.

