पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मनाएगी "सेवा पखवाड़ा", चंडीगढ़ में तैयारियां पूरी

चंडीगढ़ : पीएम नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया जाएगा. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 'सेवा पखवाड़ा' अभियान की तैयारियां पूरी कर ली है. चंडीगढ़ में भी इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है. सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. ये अभियान 'सेवा ही संगठन' के मंत्र पर आधारित है और देशभर में स्वच्छता, रक्तदान, पौधारोपण, स्वास्थ्य जांच शिविरों जैसे सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनसेवा को बढ़ावा देगा.



"पीएम मोदी ने बढ़ाया देश का मान" : चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि "हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है. आज सभी देश भारत की ओर देखते हैं और हमारे प्रधानमंत्री से सुझाव भी लेते हैं. आज भारत की आवाज हर देश बड़े गौर से सुनता है. जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी की जिंदगी जीते हुए प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं, वो गर्व की बात है. हमारे प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं."



"सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा" : इसी संबंध में चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में बताया कि "प्रधानमंत्री के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा. ऐसे में इस वर्ष पार्टी विशेष आयोजन कर रही है."



"पूरे देश में चलेगा स्वच्छता अभियान" : जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि "ये अभियान पूरे देश में चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे. इसके तहत 17-19 सितंबर को सभी जिलों में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, जबकि 18-24 सितंबर तक मंडल स्तर पर स्कूलों और अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे और 2 अक्टूबर को 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत खादी उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जाएगा."



'चलो जीते हैं' का प्रदर्शन : उन्होंने कहा कि "ये अभियान केवल सेवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म 'चलो जीते हैं' का प्रदर्शन भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में घर-घर महासंपर्क अभियान. बड़े स्तर पर रक्तदान शिवर लगाया जाएगा जहां पर भारी संख्या में लोग रक्त दान करेंगे. इसके अलावा चंडीगढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा."

