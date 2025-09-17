PM मोदी के जन्मदिन पर तोहफा, गाजियाबाद के अस्पताल में 500 रुपए में मिलेगा प्राइवेट AC वार्ड

ETV Bharat / state

नई दिल्ली/गाजियाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर गाजियाबाद में भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) बी. एल संतोष ने सेल्फ हेल्प आईसीयू का उद्घाटन किया. दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में प्राइवेट एसी वार्ड में भर्ती करने पर हज़ारों रुपए प्रतिदिन का शुल्क चुकाना पड़ता है. वहीं, अब एमएमजी अस्पताल में शुरू हुए सेल्फ हेल्प आईसीयू में सिर्फ ₹500 प्रतिदिन का शुल्क देना होगा.

भाजपा नेता बी. एल संतोष ने कहा, ''गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन समाज सेवा के लिए समर्पित है. आज हमने एमएमजी अस्पताल में 6 बेड के प्राइवेट एसी वार्ड का लोकार्पण किया. अस्पताल में रक्तदान शिविर कभी आयोजन किया गया है. प्रधानमंत्री से हमें जनता की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है. 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आम लोगों की सेवा करने से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.''

गाजियाबाद में 500 रुपए में मिलेगा अस्पताल में प्राइवेट AC वार्ड- बीएल संतोष (ETV Bharat)

''सेल्फ हेल्प आईसीयू एमएमजी अस्पताल में बनवाया गया है, जिसमें फिलहाल कुल 6 प्राइवेट एयर कंडीशन वार्ड हैं, जिसकी शुरुआत अभी की गई है. प्राइवेट एयर कंडीशनर वार्ड के लिए तकरीबन ₹500 प्रतिदिन का शुल्क देना होगा. लोगों के फीडबैक के आधार पर सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने का काम किया जाएगा. जल्द प्राइवेट वार्ड की संख्या बढ़ाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं.''- डॉ राकेश कुमार सिंह, सीएमएस, एमएमजी अस्पताल

गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे. सांसद अतुल गर्ग ने कहा, "उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है. गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में हर दिन हजारों की संख्या में मरीज आते हैं. प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट वार्ड का खर्च काफी ज्यादा है. ऐसे में एमएमजी अस्पताल में प्राइवेट एयर कंडीशनर वार्ड शुरू किया गया है, जो प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में बेहद सस्ता है.

भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एमएमजी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर यह साबित किया है कि भाजपा समाज के हर वर्ग के साथ डटकर खड़ी हुई है. सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी जारी रहेगा.

