ETV Bharat / state

PM मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार करेगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उदघाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी.

दिल्ली सरकार करेगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत, अमित शाह करेंगे उदघाटन
दिल्ली सरकार करेगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत, अमित शाह करेंगे उदघाटन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 2:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद काबिज हुई बीजेपी सरकार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पहले ही 17 सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी हैं. अब 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, इस अवसर पर दिल्ली सरकार त्यागराज स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है.

दिल्ली सरकार द्वारा त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया है. उनके हाथों पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ करने की तैयारी है. दिल्ली सरकार इस मौके पर 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) भी लॉन्च करेगी. ये वाहन आग, दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी या आपदा जैसी स्थितियों में तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए तैनात किए जाएंगे. इन्हें उन इलाकों में रखा जाएगा, जहां खतरे की संभावना अधिक रहती है.

दिल्ली में नई सरकार के सौ दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर क्विक रिस्पांस व्हीकल का जायजा भी लिया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू कर जनता तक उनका लाभ आम जनता को दिया जाएगा.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पीएम के जन्मदिन के अवसर पर शुरू सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर कहा; ''इस अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा. दिल्ली सरकार इस उपलक्ष्य में 101 आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस यूनिट, पांच अस्पतालों में नए ब्लॉक, और एक ओल्ड ऐज होम की शुरुआत करेगी. सेवा पखवाड़े को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बैठकें कर रही है और योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं.

गुरुवार को भी सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 17 सितंबर को शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर बैठक की. उक्त दिन दिल्ली के अलग-अलग ईलाकों में पांच बड़े अस्पतालों में नए ब्लॉक का शुभारंभ, इनमें करीब 1300 नए बेड उपलब्ध होंगे. बताया गया है कि गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में मैटरनल चाइल्ड केयर और ओपीडी ब्लॉक, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में मैटरनल चाइल्ड केयर और ओपीडी ब्लॉक आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में मैटरनल चाइल्ड और ओपीडी ब्लॉक, दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में मैटरनल चाइल्ड और ओपीडी ब्लॉक, भगवान महावीर हॉस्पिटल में न्यू हॉस्पिटल ब्लॉक और चाइल्ड केयर ब्लॉक शुरू होगा.

सेवा पखवाड़े में यमुनापार ईलाके में साफ-सफाई पर जोर: दिल्ली के यमुना पार इलाके जिसके अंतर्गत दो लोकसभा क्षेत्र आते हैं, यहां सेवा पखवाड़े के दौरान साफ-सफाई पर अधिक जोड़ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं पर समीक्षा बैठक में पंकज सिंह को पूर्वी दिल्ली के प्रभारी मंत्री बनाया गया है. इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रभारी मंत्री कपिल मिश्रा को बनाया गया था. दिल्ली सरकार के यह दोनों मंत्री क्षेत्र में सांसद, विधायकों और पार्षदों से आपसी समन्वय से काम करेंगे.

ये भी पढ़ें:

  1. PM मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी दिल्ली सरकार, कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला
  2. दिल्ली को स्पोर्ट्स हब बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता: सीएम रेखा गु्प्ता
  3. रेखा सरकार के 6 महीने पूरे, महिला समृद्धि योजना पर उठे सवाल; महिलाओं ने कहा- नहीं मिले 2500 रुपए
  4. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, घुमंतू समाज के हर परिवार को मकान देगी सरकार

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BIRTHDAY EVENTSPM MODI 75TH BIRTHDAYPM MODI BIRTHDAY CELEBRATIONपीएम मोदी जन्मदिन सेवा पखवाड़ाSEVA PAKHWADA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.