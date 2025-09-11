ETV Bharat / state

PM मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार करेगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उदघाटन

नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद काबिज हुई बीजेपी सरकार इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पहले ही 17 सितंबर से लेकर दो अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी हैं. अब 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, इस अवसर पर दिल्ली सरकार त्यागराज स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रही है.

दिल्ली सरकार द्वारा त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया है. उनके हाथों पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ करने की तैयारी है. दिल्ली सरकार इस मौके पर 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) भी लॉन्च करेगी. ये वाहन आग, दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी या आपदा जैसी स्थितियों में तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए तैनात किए जाएंगे. इन्हें उन इलाकों में रखा जाएगा, जहां खतरे की संभावना अधिक रहती है.

दिल्ली में नई सरकार के सौ दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर क्विक रिस्पांस व्हीकल का जायजा भी लिया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू कर जनता तक उनका लाभ आम जनता को दिया जाएगा.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने पीएम के जन्मदिन के अवसर पर शुरू सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर कहा; ''इस अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा. दिल्ली सरकार इस उपलक्ष्य में 101 आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस यूनिट, पांच अस्पतालों में नए ब्लॉक, और एक ओल्ड ऐज होम की शुरुआत करेगी. सेवा पखवाड़े को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बैठकें कर रही है और योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं.