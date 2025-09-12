ETV Bharat / state

PM मोदी जन्मदिन: 'थैंक यू मोदी' कार्यक्रम से लेकर 75 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेगी रेखा सरकार

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान इन विकास परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2025 at 8:48 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगी. जिसकी शुरुआत कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर से होगी. इस कार्यक्रम को थैंक यू मोदी नाम दिया गया है. इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 15 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे.

सीएम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 17 सितंबर को सुबह के कार्यक्रम थैंक यू मोदी जी के तहत, रक्तदान शिविर के अलावा, एक प्रदर्शनी और सेवा संकल्प पदयात्रा का भी आयोजन किया जाएगा. इंडिया गेट के पास आयोजित इस शिविर का उद्देश्य 1,000 यूनिट रक्त एकत्र करना है, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा. यह प्रदर्शनी दिल्ली में मोदी सरकार की विकास संबंधी पहलों पर आधारित होगी.

केंद्रीय गृह मंत्री 17 सितंबर, शाम को 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पांच अस्पताल ब्लॉक सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. ये परियोजनाएं 75 विभिन्न विकास और कल्याण कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिन्हें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान शुरू किया जाएगा.

दिल्ली सरकार करेगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत: अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह 30 सितंबर को ओखला में दिल्ली जल बोर्ड की लगभग 3660 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि 'सेवा पखवाड़ा' राजधानी को सचमुच विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि इस दौरान करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनका विशेष ध्यान दिल्ली में समाज के हर वर्ग तक पहुंचने पर है.

सरकार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपर्क में: दिल्ली सरकार इस पहल को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. भाजपा सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार यह पहल सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि शहर भर के लोग इस उत्सव का हिस्सा बनें. सरकार वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि शुरू की जा रही परियोजनाएं समय पर पूरी हों. इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं. नई बीजेपी सरकार का दावा है कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं की एक साथ घोषणा की जा रही है, और उनके कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट और विस्तृत खाका पहले ही तैयार कर लिया गया है.

