PM मोदी जन्मदिन: 'थैंक यू मोदी' कार्यक्रम से लेकर 75 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेगी रेखा सरकार

75 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेगी रेखा सरकार ( ETV Bharat )

Published : September 12, 2025 at 8:48 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगी. जिसकी शुरुआत कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर से होगी. इस कार्यक्रम को थैंक यू मोदी नाम दिया गया है. इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 15 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. सीएम कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 17 सितंबर को सुबह के कार्यक्रम थैंक यू मोदी जी के तहत, रक्तदान शिविर के अलावा, एक प्रदर्शनी और सेवा संकल्प पदयात्रा का भी आयोजन किया जाएगा. इंडिया गेट के पास आयोजित इस शिविर का उद्देश्य 1,000 यूनिट रक्त एकत्र करना है, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा. यह प्रदर्शनी दिल्ली में मोदी सरकार की विकास संबंधी पहलों पर आधारित होगी. केंद्रीय गृह मंत्री 17 सितंबर, शाम को 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पांच अस्पताल ब्लॉक सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. ये परियोजनाएं 75 विभिन्न विकास और कल्याण कार्यक्रमों का हिस्सा है, जिन्हें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान शुरू किया जाएगा.

