वाराणसी संसदीय क्षेत्र के 51वें दौरे पर आज पहुंच रहे पीएम मोदी; सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा - PM MODI VARANASI VISIT

अपने संसदीय क्षेत्र के 51वें दौरे पर पहुंच रहे पीएम मोदी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 2, 2025 at 7:06 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 7:29 AM IST 3 Min Read

वाराणसी: पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं. यह उनका 51वां वाराणसी दौरा है. काशी यात्रा के दौरान पीएम 2183.45 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसमें सड़क, स्वास्थ, शिक्षा, खेल, पर्यटन और बुनियादी विकास की योजनाएं शामिल हैं. इस दौरान पीएम बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित करेंगे. पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी वाराणसी में ही जारी करेंगे. पीएम के दौरे से ठीक एक दिन पर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया. प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली (कालिका धाम) गांव में होगी. बीजेपी का दावा है, कि जनसभा में 50 हजार से अधिक लोग पीएम और सीएम को सुनने पहुंचेंगे. एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य भाजपा नेता करेंगे. पीएम मोदी द्वारा जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा वह बनारस सहित पूर्वांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी. इनमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, पार्किंग, अस्पतालों का उच्चीकरण, शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाना, पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार शामिल है. साथ ही होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना, खेल, पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से पक्के घाटों का निर्माण, पार्किंग, बिजली की व्यवस्था, तालाबों का जीर्णोद्धार और जल शोधन कार्य, लाइब्रेरी, पशु अस्पताल और डॉग केयर सेंटर आदि भी शामिल हैं.

प्रधानमंत्री मोदी का 51वां दौरा: काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह 51वां काशी दौरा होगा. पीएम सुबह लगभग 10:20 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने के बाद हेलीकाप्टर से सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के बनौली (कालिका धाम) गांव जनसभा स्थल पहुंचेंगे. जनसभा स्थल पर बने 20 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक इंचार्ज तथा 12-12 पदाधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है. वीआईपी, महिलाएं, किसान, प्रबुद्धजन, मीडिया और दिव्यांगजनों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के स्वागत में वाराणसी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सजावट की जा रही है. 1000 से अधिक होर्डिंग्स, भाजपा के झंडे, स्वागत तोरण द्वार बनाए गए हैं. सीएम योगी पहुंचे वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सीएम योगी वाराणसी पहुंचे. उन्होंने पीएम के कार्यक्रम की समीक्षा की है. सीएम योगी शनिवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं. यह भी पढ़ें: पीएम मोदी आज करेंगे वाराणसी में सौगातों की बारिश, काशी को देंगे 2248 करोड़ की कुल 52 योजनाओं का तोहफा

Last Updated : August 2, 2025 at 7:29 AM IST