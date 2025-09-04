ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश बनेगा विश्व का टेक्सटाइल कैपिटल, धार के पीएम मित्र पार्क के लिए लगी निवेशकों की लाइन - PM MITRA PARK DHAR

धार के पीएम मित्र पार्क के लिए मिले 12508 करोड़ के प्रस्ताव, दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में मोहन यादव ने निवेशकों को दिलाया भरोसा.

PM MITRA PARK DHAR
पीएम मित्रा पार्क के लिए मिले 12508 करोड़ के प्रस्ताव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 5:37 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश स्थित धार के पीएम मित्र पार्क को लेकर हुए इंटरैक्टिक सेशन में 12 हजार 508 रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. दिल्ली के होटल आईटीसी मौर्या में हुए इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज के इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप कारोबार में आगे बढ़ें, व्यापार-व्यवसाय की सफलता की गारंटी हमारी सरकार है. जहां इंडस्ट्री लग रही है, वहां ताला-चाबी का भी काम नहीं है. धार के पीएम मित्रा पार्क का जल्द ही भूमि पूजन होगा. यह पार्क देश को विश्व की टेक्सटाइल कैपिटल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

'निवेश आप लगाएं, गारंटी हम देते हैं'

धार के बदनावर के पास स्थित भैंसोला में करीबन 2177 एकड़ पर बनने वाले पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "आप सिर्फ इंडस्ट्री लगाओ और रोजगार दो, वहां की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार पर छोड़ दीजिए. आपका काम लगातार बढ़ता जाएगा इसकी गारंटी हम दे सकते हैं. मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे अनुकूल स्थान है."

INVESTMENT MP TEXTILE INDUSTRY
दिल्ली में इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इंटरैक्टिव सेशन में मोहन यादव (ETV Bharat)

'मध्य प्रदेश में हैं सभी सुविधाएं'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मध्य प्रदेश से गुजरता है. प्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं. रेल नेटवर्क देश के सभी बड़े शहरों को मध्य प्रदेश से जोड़ता है. आप जहां भी उद्योग लगाना चाहें वहां भूमि, बिजली, पानी, एप्रोच रोड, नियर-टू-डोर कनेक्टिविटी, सस्ती श्रम दरें, कुशल श्रम शक्ति सहित सभी सुविधाए मिलेंगी. मध्य प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य है, जहां कभी औद्योगिक हड़ताल भी नहीं होतीं. मध्य प्रदेश में आपको बिजनेस करने की पूरी छूट, मिलेगी साथ ही गारंटी सहित निवेश प्रोत्साहन के लिए इन्सेंटिव भी मिलेगा."

'भारत सरकार से मिली ड्यूटी में मदद'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "भारत सरकार से लगातार मदद मिल रही है. पिछले 2 दिनों के समाचारों पर ही नजर डालें तो इंपोर्ट ड्यूटी में अभी जो छूट मिली है, यह हमको पुनः स्थापित करने के लिए कितनी बड़ी मदद है. इंडस्ट्री के लिए घबराए नहीं सरकार आपके साथ खड़ी है."

उन्होंने कहा कि "सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं वह तो पिटारे में से कुछ ही निकली हैं अभी और क्या-क्या निकलेगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते. भारत सरकार जिस तरह से मदद के लिए खड़ी है, हम भी उसी तरह मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. मध्य प्रदेश कॉटन उत्पादन में सातवें स्थान पर है और पीएम मित्रा पार्क की जो लोकेशन है, यह वहीं स्थान है, जहां सबसे अच्छी कॉटन मिलती है. कॉटन के मामले में मध्य प्रदेश का सातवां स्थान है और गुजरात पहले नंबर पर आता है.

15 कंपनियों ने दिए निवेश के प्रस्ताव

इंटरैक्टिव सेशन में टेक्सटाइल से जुड़ी 15 कंपनियों ने निवेश को लेकर रूचि दिखाई है. इन कंपनियों ने 12 हजार 508 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं. इनमें 18 हजार से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे.

  • ट्राइडेंट ने 4500 करोड़ रूपय का निवेश प्रस्ताव दिया.
  • ए.बी. कॉटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रूपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
  • अरविंद मिल्स ने 1024 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्ताव दिया.
  • सनातन टेक्सटाइल्स ने 1000 करोड़ रूपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
  • बीएसएल सदस्यों ने 1000 करोड़ रूपए का निवेश प्रस्ताव दिया.
  • बेस्ट कॉर्पोरेशन तिरूपुर ने 832 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • शर्माजी यार्न प्रा. लि. ने 800 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • आरएसवीएम (एलएनजे भीलवाड़ा) ने 700 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • आर. आर. जैन इंडस्ट्रीज ने 550 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • फेबयान टेक्सटाइल प्रा. लि. ने 308 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • वंश टेक्नोफैब प्रा. लि. ने 237 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • मोहिनी एक्टिव लाइफ प्रा. लि. ने 141 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया.
  • वेदांत कॉटन प्रा. लि और एनटीपी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने 8-8 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव दिए हैं.

