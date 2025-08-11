बरेली : जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व विधवा पेंशन योजना में घोटाले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की फरीदपुर शाखा में फर्जी खाते खोलकर उसमें किसान सम्मान निधि के करोड़ों रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने आरोपी शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला है कि लगभग 550 बैंक खातों में आधार नंबर मैपिंग किये गए थे.

90 लाख रुपये का गबन : पुलिस का दावा है कि बैंक मैनेजर गौरव वर्मा के समय में योजना के लाभार्थियों के लगभग 90 लाख रुपये का गबन किया गया था. शाहजहांपुर के एक किसान की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें पिछले महीने मुकदमा दर्ज कराया गया था.

कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा : पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फरीदपुर की शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई योजनाओं का एक करोड़ 31 लाख रुपये के गबन होने का मामला सामने आया था.

मुख्य अभियुक्त शाखा प्रबंधक गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि इसके मुख्य अभियुक्त शाखा प्रबंधक गौरव वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है. पूछताछ में इनकी समय अवधि में लगभग 90 लाख रुपये का गबन सामने आया है. इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस की पूछताछ में गौरव वर्मा ने बताया कि वह 2022 से फरीदपुर बैंक शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त थे और उन्होंने अपने साथियों की मदद से लगभग 90 लाख रुपये का गबन किया.

पुलिस के मुताबिक, शाहजहांपुर जिले के रहने वाले एक किसान ने मई महीने में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारी को लिखित शिकायत देकर बताया था कि उसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसके बैंक खाते में ना आकर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की फरीदपुर शाखा में खुले बैंक खाते में चली गई है.

यह था मामला : किसान की शिकायत सामने आने के बाद बैंक के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के उप महाप्रबंधक ने 16 मई 2025 को बैंक शाखा का औचक निरीक्षण किया था. जांच में पता चला कि 21 बैंक खाते संदिग्ध पाए गए, जिनमें लेनदेन हुआ था. इसके बाद जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक देवेंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बैंक शाखा की विस्तृत जांच के आदेश दिए.

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक देवेंद्र कुमार ने बताया कि जांच में पता चला था कि फरीदपुर की बैंक शाखा में बैंक में तैनात बैंककर्मियों ने फर्जी बैंक खाते खोलकर लाभार्थियों के आधार नंबरों को मैपिंग कर एक फर्जी बैंक खाते में तीन से चार आधार नंबर लिंक किए गए. फर्जी खातों में मैपिंग कर लगाए गए आधार नंबरों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी तमाम योजनाओं के लाभार्थियों की किस्तों को अपने खाते में ट्रांसफर कराकर उसका गबन किया गया.

बैंककर्मियों ने फरवरी 2024 से लेकर पिछले माह तक एक करोड़ 31 लाख रुपये का इन बैंककर्मियों की ओर से गबन किया गया था. जांच में चार बैंककर्मियों की मिलाभगत सामने आई थी, जिसके बाद फरीदपुर बैंक शाखा में तैनात दो बैंक शाखा प्रबंधकों और दो क्लर्क को सस्पेंड कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

