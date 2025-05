ETV Bharat / state

पीएम किसान सम्मान निधि: कांकेर के हितग्राही का पैसा 7 साल से महाराष्ट्र के किसान को मिल रहा - PM KISAN SAMMAN NIDHI

कांकेर: बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि महतारी वंदन योजना का पैसा सनी लियोनी नाम के नाम पर लिया जा रहा है. जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और आरोपी का पता भी चला. अब कांकेर के किसान का आरोप है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उसके खाते में नहीं आकर दूसरे के खाते में जा रहा है. ऐसा 1 दो साल से नहीं बल्कि पिछले 7 सालों से हो रहा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि वो कई बार बैंकों के चक्कर लगा आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. हितग्राही कांकेर का पैसा जा रहा महाराष्ट्र: किसान परिवार को बैंक वालों ने बताया कि आपका पैसा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किसी शख्स को मिल रहा है. शहर के सुभाष वार्ड के रहने वाले देवांगन परिवार ने इस संबंध में शिकायत भी कलेक्टर से की है. मामले की जानकारी होने पर कलेक्टर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द किसान सम्मान निधि का पैसा वस्तविक हकदार के खाते में जाए. कलेक्टर ने कहा कि कई बार तकनीकी दिक्कत या फिर आधार नंबर में एरर के कारण इस तरह की दिक्कत होती है. कलेक्टर ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत दूर हो और परिवार को उनका हक मिले.

