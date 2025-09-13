ETV Bharat / state

PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के लिए यह करना जरूरी; जानें कैसे कराएं फार्मर रजिस्ट्री

लखनऊ: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है. यदि किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो दिसंबर 2025 में आने वाली 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों से जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की जा रही है, ताकि योजना का लाभ सभी किसानों को मिलता रहे.

प्रदेश के अपर कृषि निदेशक रमेश कुमार मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुल 2 करोड़ 29 लाख किसान इस योजना के पात्र हैं. सभी को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका नाम सम्मान निधि की आगामी किस्त से बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई संदिग्ध लाभार्थी सामने आए हैं, जिनमें पति-पत्नी, बाप-बेटे या एक ही जमीन पर दो लोगों द्वारा अलग-अलग लाभ लेना शामिल है.

ऐसे मामलों की जांच चल रही है. फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाने वालों से रिकवरी भी की जाएगी. प्रदेश में राजस्व अभिलेखों के अनुसार करीब 3 करोड़ से अधिक कृषक मौजूद हैं, जबकि पीएम किसान में 2 करोड़ 29 लाख दर्ज हैं. कृषि विभाग का कहना है, कि फार्मर रजिस्ट्री के बाद वास्तविक पात्र किसानों की संख्या बढ़ या घट सकती है.

किसानों से क्या हुई अपील: कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है. वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत सहायकों के माध्यम से रजिस्ट्री कराएं. इसके अलावा किसान स्वयं भी सेल्फ मोड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर सकते हैं.