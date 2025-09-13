PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के लिए यह करना जरूरी; जानें कैसे कराएं फार्मर रजिस्ट्री
लखनऊ: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी है. यदि किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराते हैं, तो दिसंबर 2025 में आने वाली 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों से जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील की जा रही है, ताकि योजना का लाभ सभी किसानों को मिलता रहे.
प्रदेश के अपर कृषि निदेशक रमेश कुमार मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुल 2 करोड़ 29 लाख किसान इस योजना के पात्र हैं. सभी को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं हुआ तो उनका नाम सम्मान निधि की आगामी किस्त से बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई संदिग्ध लाभार्थी सामने आए हैं, जिनमें पति-पत्नी, बाप-बेटे या एक ही जमीन पर दो लोगों द्वारा अलग-अलग लाभ लेना शामिल है.
ऐसे मामलों की जांच चल रही है. फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठाने वालों से रिकवरी भी की जाएगी. प्रदेश में राजस्व अभिलेखों के अनुसार करीब 3 करोड़ से अधिक कृषक मौजूद हैं, जबकि पीएम किसान में 2 करोड़ 29 लाख दर्ज हैं. कृषि विभाग का कहना है, कि फार्मर रजिस्ट्री के बाद वास्तविक पात्र किसानों की संख्या बढ़ या घट सकती है.
किसानों से क्या हुई अपील: कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है. वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत सहायकों के माध्यम से रजिस्ट्री कराएं. इसके अलावा किसान स्वयं भी सेल्फ मोड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर सकते हैं.
क्या करना होगा: नवीन पंजीकरण के लिए किसान को आधार कार्ड, पति-पत्नी का आधार, खतौनी, आधार लिंक मोबाइल नंबर, एनपीसीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट और फार्मर रजिस्ट्री नंबर उपलब्ध कराना होगा. कृषि विभाग ने साफ कर दिया है, कि फार्मर रजिस्ट्री डाटा को पीएम किसान डाटाबेस से मर्ज करने के बाद ही 21वीं किस्त रिलीज होगी. इसलिए किसानों के लिए यह जरूरी है, कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्री करा लें, अन्यथा उनका खाता दिसंबर में खाली रह सकता है.
योजना की अहम बातें: एक कृषक परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं. योजना के तहत पात्र किसान को हर वर्ष 6000 रुपए तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में मिलते हैं. अब तक किसानों को 20 किस्तों में 90,354.32 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं. प्रदेश में 20वीं किस्त के रूप में 5043.33 करोड़ रुपए किसानों को हस्तांतरित किए गए.
कौन हैं अपात्र: योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो आयकर दाता हैं. सेवानिवृत्त पेंशनभोगी हैं. सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में हैं या फिर भूमिहीन हैं. 18 वर्ष से कम आयु के हैं या जिन्होंने कृषि भूमि बेच दी है. इसी तरह वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और एनआरआई भी योजना के पात्र नहीं हैं.
