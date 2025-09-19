ETV Bharat / state

पीएम आवास योजना शहरी 2.0: चंडीगढ़ में मकान नहीं, लेकिन ब्याज में राहत पक्की!

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 1:09 PM IST 2 Min Read

चंडीगढ़: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 अब चंडीगढ़ में भी लागू होने जा रही है. हालांकि इस योजना के तहत शहरवासियों को मकान सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी का लाभ जरूर मिलेगा. इससे मकान खरीदने की योजना बना रहे, आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी. ये उठा सकेंगे लाभ: यूटी प्रशासन द्वारा लागू की जा रही इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के परिवार ले सकेंगे. योजना की पात्रता इस प्रकार है: EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक

LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक

MIG-I और II: वार्षिक आय 9 लाख से 18 लाख रुपये तक

18 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में सब्सिडी मिलेगी.