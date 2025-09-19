पीएम आवास योजना शहरी 2.0: चंडीगढ़ में मकान नहीं, लेकिन ब्याज में राहत पक्की!
PMAY अर्बन 2.0 के तहत चंडीगढ़ में मकान नहीं मिलेंगे. लेकिन EWS, LIG और MIG वर्गों को होमलोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
Published : September 19, 2025 at 1:09 PM IST
चंडीगढ़: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) 2.0 अब चंडीगढ़ में भी लागू होने जा रही है. हालांकि इस योजना के तहत शहरवासियों को मकान सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी का लाभ जरूर मिलेगा. इससे मकान खरीदने की योजना बना रहे, आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी.
ये उठा सकेंगे लाभ: यूटी प्रशासन द्वारा लागू की जा रही इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) के परिवार ले सकेंगे.
योजना की पात्रता इस प्रकार है:
- EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
- LIG: वार्षिक आय 6 लाख रुपये तक
- MIG-I और II: वार्षिक आय 9 लाख से 18 लाख रुपये तक
- 18 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज में सब्सिडी मिलेगी.
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ: इस योजना के लिए आवेदनकर्ता को pmaymis.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद डिमांड एप्लीकेशन को प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूट (PLI) को भेजा जाएगा.
ये होंगे जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- सक्रिय बैंक खाता विवरण
लोन और सब्सिडी की प्रमुख शर्तें:
- 8 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति 35 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लोन ले सकते हैं.
- यदि लोन 25 लाख रुपये है, तो पहले 12 वर्षों तक 8 लाख रुपये के हिस्से पर 4% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
- अधिकतम 120 स्क्वेयर मीटर कारपेट एरिया तक की संपत्ति इस योजना में शामिल होगी.
- उदाहरण के तौर पर 8 लाख रुपये का लोन यदि 72 महीनों के लिए लिया गया है, तो लगभग 20,232 रुपये सालाना और कुल 1,01,163 रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिल सकती है.
अधिकारी बोले- "योजना पर चल रहा है काम": इस बारे में चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, "योजना को लागू करने की प्रक्रिया पर फिलहाल काम चल रहा है. जैसे ही अंतिम रूप मिलेगा, पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी."
