पलामू: झारखंड के लोगों का सात साल का इंतजार खत्म होने वाला है. पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर सात वर्ष से इंतजार कर रहे 2.22 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराया जाएगा. झारखंड में 2,22,069 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना है.

सांसद विष्णु दयाल राम ने 17 जुलाई को केंद्रीय ग्रामीण विकास सह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर झारखंड में पीएम आवास योजनाओं को लेकर बातचीत की थी. इसी बातचीत में सांसद विष्णु दयाल राम ने 2018 से प्रतीक्षारत 2,22,069 लोगों को आवास योजना का लाभ देने की मांग की.

पूरे मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तरफ से पलामू के सांसद को जानकारी दी गई है. झारखंड में 2018 से प्रतीक्षारत लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना का लाभ पलामू, गढ़वा एवं लातेहार के लोगों को भी मिलेगा.

पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि मांग पूरा होने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य की जनता के तरफ से वे आभार व्यक्त करते हैं एवं हार्दिक बधाई देते हैं.

1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण राज्य के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है. इस योजना से लोगों को पक्का घर उपलब्ध करवाना है एवं ग्रामीण आबादी को सहायता प्रदान करना है. योजना प्रारंभ से लेकर 2024-25 तक झारखंड में 20,12, 107 संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है.

