प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को नहीं मिला मेहनताना, कवर्धा में कलेक्टर से की शिकायत
ग्राम खरिया में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी सामने आई है. रोजगार सहायक पर हेराफेरी का आरोप है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2025 at 3:22 PM IST
कवर्धा: प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार किसी ना किसी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता सामने आ रही है. ताजा मामला कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत खरिया का है. 2024-25 के तहत ग्राम पंचायत खरिया में स्वीकृत 34 आवासों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन मजदूरी भुगतान में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है.
क्या है आरोप: हितग्राही बैगा समाज के मजदूरों का आरोप है कि योजना के तहत उनकी मजदूरी राशि मनरेगा के माध्यम से मिलनी थी, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो पाया है.
रोजगार सहायक टाल रहा: हितग्राहियों ने बताया कि निर्माण कार्य आपसी सहमति से एक ठेकेदार के माध्यम से कराया गया. मजदूरों ने कड़ी मेहनत से आवास निर्माण का काम समय पर पूरा कर दिया, मगर खाते में पूरी राशि नहीं आई. रोजगार सहायक रोशन ओरो पर आरोप है कि वे बार-बार भुगतान की बात कहकर टालते रहे.
रिश्तेदारों के खाते में पैसे जाने का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि, रोजगार सहायक ने अब तक केवल दो बार ही मस्टर रोल में हाजिरी भरवाकर मामूली रकम डलवाई है. शेष राशि अब तक हितग्राहियों तक नहीं पहुंची. आरोप यह भी है कि मजदूरी की राशि उनके रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है.
कई बार उठा मुद्दा: ग्रामीणों ने कई बार पंचायत बैठकों में यह मुद्दा उठाया. जनप्रतिनिधियों और गांव वालों ने रोजगार सहायक को समझाइश भी दी, लेकिन कथित हेराफेरी बंद नहीं हुई. गरीब बैगा समाज के लोग इस मजदूरी पर ही अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, ऐसे में भुगतान रुकने से वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं.
कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत: पीड़ित मजदूर इस शिकायत को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी बकाया मजदूरी जल्द मिले. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे.
अधिकारी का क्या कहना है: इस मामले मे बोड़ला जनपद पंचायत सीईओ आकाश सिंह ने बताया कि, अब तक इस मामले में शिकायत नहीं मिली थी. तत्काल इस मामले में जांच करने के लिए कहा गया है, अगर रोजगार सहायक की ओर से कोई गड़बड़ी समाने आती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.