धरोहरों की दुर्दशा; 4 करोड़ की लागत से बना फर्रुखाबाद का राजकीय संग्रहालय हो गया खंडहर
बढ़पुर विकासखंड के ग्राम अदिउली (हाथीपुर) के निकट करीब 16 साल पहले राजकीय संग्रहालय का भवन बनाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 8:38 AM IST
फर्रुखाबाद : कायमगंज मार्ग पर स्थित बढ़पुर विकासखंड के ग्राम अदिउली (हाथीपुर) के निकट करीब 16 साल पहले राजकीय संग्रहालय का निर्माण हुआ था. करोड़ों रुपये की लागत से तैयार यह अलीशान इमारत आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है. भवन की खिड़कियां और दरवाजे उखड़ चुकी हैं. इमरात पर चारों तरफ घास और दरारें हो गई हैं. भवन परिसर के अंदर-बाहर आवारा पशु टहलते रहते हैं.
बद्री विशाल डिग्री कॉलेज में तैनात प्रोफेसर अभिषेक शुक्ला ने बताया कि फर्रुखाबाद की संपन्न ऐतिहासिक विरासत, जो पांचाल जनपद के रूप में 16 महाजनपदों के काल से जुड़ती है. विशेष रूप से दक्षिणी पांचाल का क्षेत्र जिसकी राजधानी कम्पिल (काम्पिल्य) मानी जाती है. यहां की सांस्कृतिक विरासत को अपने आंचल से संजोए हुए है. फर्रुखाबाद जरदौजी की कला का प्राचीनतम केन्द्र रहा है.
प्रोफेसर अभिषेक शुक्ला का कहना है कि राजकीय संग्रहालय बनने से क्षेत्र के इतिहास की गौरवशाली परंपरा के साथ राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने का प्रमुख माध्यम साबित हो सकता था, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही और उदासीनता से ऐतिहासिक इमारत खंडहर हो रही है.
वरिष्ठ इतिहास का डॉ. रामकृष्ण राजपूत ने बताया कि मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में यह राजकीय संग्रहालय 2009 में बनकर तैयार हुआ था. बजट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कई किस्तों में मिली धनराशि से संग्रहालय का निर्माण संभव हो सका. अब खंडहर हो रही इमारत के बारे में हमने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति के सचिव, जिला अधिकारी को पत्र भेजे, लेकिन कोई रुचि नहीं दिखा रहा है. सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है यह बहुत ही चिंताजनक है.
डॉ. रामकृष्ण राजपूत ने बताया कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी संग्रहालय देखा था. इससे पूर्व कई मिनिस्टरों, मुख्यमंत्री, गवर्नर, मंत्रियों के साथ विदेश के कई प्रतिनिधियों ने संग्राहालय देखा और तारीफ की. हमने मंत्री जयवीर सिंह को भी पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने जवाब में हमने आगे की कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया है के बाद कोई खबर नहीं ली.
विधायक सुशील शाक्य ने कहते हैं कि फर्रुखाबाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान रामपुर दरवाजा, जैन मंदिर, हथकरघा परंपरा के अलावा महाभारत कालीन राजा द्रुपद के किले के अवशेष मौजूद हैं. पांडव बाग है, कम्पिल राम के भाई भरत ने रामेश्वर मंदिर का की स्थापना की थी. ऐसे ऐतिहासिक स्थल में जैन का का तीर्थ स्थल भी है. संकिसा में भगवान बुद्ध का स्थान है. संकिसा में पर्यटक विदेश से आते हैं. संकिसा में अंबा प्रसाद दीक्षित का भी संग्रहालय है. इनका मेंटिनेंस होना चाहिए और भवन का उपयोग होना चाहिए.
स्थानीय निवासी अजीत सिंह, ऋषिपाल सिंह ने बताया कि संग्रहालय बने करीब 16 साल हो गए हैं. संग्रहालय में चौतरफा घास उग आई है. करीब 10 बीघा में यह बना है. फिलवक्त बाउंड्री टूट चुकी है, जंगली जानवर अब इसमें वास करने लगे हैं. भवन जर्जर हो चुका है. अगर यह चालू हो जाए तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. इस मामले में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ व एडीएम अरुण कुमार सिंह का कहना है कि मामला काफी पुराना है. जानकारी प्राप्त की जा रही है. जैसे ही इस मामले की जानकारी प्राप्त होगी, अवगत कराया जाएगा.
